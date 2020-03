Đorđe David: Ćerku viđam samo ispred zgrade

Đorđe David tokom vanrednog stanja nalazi se odvojen od vanbračne supruge Ane i njihove ćerke, jer je prinuđen da bude u samoizolaciji nakon povratka iz Makedonije

Đorđe David dane provodi daleko od svoje porodice, jer je pre uvođenja vanrednog stanja bio u Makedoniji, Nakon povratka u Srbiju, roker danima nije izlazio iz stana. Njegova vanbračna supruga Ana i ćerka žive u drugom stanu, ali se redovno viđaju.

Kako kaže Đorđe za “Kurir”, viđaju se samo ispred zgrade i to na propisanoj udaljenosti.

– Doputovao sam iz Makedonije pretprošlog petka. Sedeo sam s gradonačelnikom u Đevđeliji u trenutku kada je počeo da dobija informacije o virusu. Tada sam shvatio da počinje ozbiljna ludnica. U petak ujutro, kada sam krenuo iz Ohrida, moja Ana me je zvala da mi kaže o čemu se radi i da se stvari brzinski odvijaju. Nisam verovao da će ovako daleko da ode, ali lekari s kojima se čujem i kojima verujem napominju da je disciplina najvažnija – kaže muzičar i dodaje:

– Baš zbog tog putovanja u Makedoniju ne idem u stan gde su Ana i ona, već se nalazimo ispred njihove zgrade. Vreme provodimo na propisanoj udaljenosti. Ne želim ništa da prepustim slučaju, pa se ponašam pre svega odgovorno prema svojim najbližima.

Đorđe David, iako nije u braku, živi veliku ljubav

Proteklih meseci u pojedinim novimama moglo se pročitati kako našem poznatom muzičaru u ljubavi ne cvetaju ruže. Iako živi u vanbračnoj zajednici, Đorđe i njegova izbaranica Ana, navodno su bili na korak od razilaženja.

– To je glupa priča, ne mogu da ponavljam kao papagaj, niti mislim da je to posebno interesantno. Ana i ja smo u ozbiljnoj ljubavi, to je sve što ću reći. Ja sam u vanbračnoj zajednici jer me nije briga za papir. Ekonomski je nezavisna, isto kao ja, možemo da živimo svako na svoj račun, znamo šta su naše obaveze prema detetu. Pisali su da smo razvedeni, da me je izbacila iz stana, da ne može da podnese moj način života. Sad se baš spremam da se vidim s njima – demantuje sve netačne informacije roker.

Đorđe David – Nisam čovek koji je psihički labilan

A kako je ljudima koji su navikli da rade i dan provode van svojih domova, samoizolacija uglavnom teško pala, Đorđe je svoj dan maksimalno organizovao.

– Podsećam se nekih kulinarskih momenata koje sam zaboravio, vozim bajs, a na društvenim mrežama sam poluaktivan. Ako dobijem neku informaciju iz Italije od svojih virtuelnih prijatelja, to podelim. Disciplinovan sam, pošto imamo primere svuda oko nas kako izgleda situacija kada ljudi to ne čine. Nisam čovek koji je psihički labilan, naprotiv, jak sam i gledam na koronavirus kao na nešto što će proći – iskren je muzičar koji navodi da sa ovogodišnjim kandidatima “Zvezda Granda” redovno održava kontakt.

Đorđe David: Saša Popović je otkriće za mene, nisam znao šta on nosi u sebi

– Redovno se čujemo. Svake subote sam radio i s kandidatima iz BiH. Ali kada je u nedelju uvedeno vanredno stanje i zbog zatvaranja granica, rekao sam im da momentalno sednu u svoje automobile i požure kući. Zatečen sam, nisam navikao da ništa ne radim. Zato vozim bicikl i idem u otvorene teretane na Ušću – objašnjava roker koji ovih dana goste ne prima u kuću

– Ne primam goste dok traje ovo stanje jer, sve ovo ne shvatam kao zezanje – zaključio je David.