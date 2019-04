Zvonimir Đukić Đule kao sav normalan svet: U podrumu imam kacu sa kiselim kupusom, a kuvam i ajvar

Godinama s radošću gledamo generacije koje se smenjuju na našim koncertima; jedne ispraćamo, druge dočekujemo i tako svaki put u zagrljaju s publikom crtamo neki novi, srećom ispunjen krug. Dokle? Ne znam. Nikada nismo planirali koliko će ovo naše muzičko putovanje da traje, što ne znači da smo sebi ikada dozvolili luksuz da se prepustimo stihijskom delovanju. Muzika je svih ovih godina uspela da nas spase bezumlja svakodnevice, sačuvala nas je i sklonila od vihora medijskog ludila. Emocijama smo u pesmama slikali realnost, a bojama nota branili preplašenu ljubav. Drago mi je što publiku nikada nismo ostavili ravnodušnom. Oduvek je bilo onih koji su nas voleli i onih koji nas nisu razumeli. Posle svih iskušenja koje smo prošli, najvažnije je da se i danas, na početku svake nove turneje, bend zagrli i, nasmejan, po ko zna koji put uđe u kombi – kaže Zvonimir Đukić Đule, frontmen „Van Goga“, benda koji već 34 godine s nesmanjenom energijom i kreativnošću krči put do srca publike. O Đuletu se zna mnogo toga ili, bolje rečeno, ono najvažnije, a knjiga „More bez obala“, u izdanju „Lagune“, donosi nove zanimljive momente, na primer, da od detinjstva ima svog „tajnog“ prijatelja, ali i da kao Rak-Ovan u horoskopu ume da osluškuje šapat zvezda. S obzirom na to da smo se sreli nekoliko dana posle koncerta „na drva“, koji je „Van Gog“ održao u „Kombank dvorani“, prvo pitanje upućeno ovom muzičaru bilo je da li mu nastupi oduzimaju ili daju energiju.

– Svaki susret sa publikom rađa neku novu energiju. Što se tiče akustičnog koncerta koji smo podelili sa Beograđanima, bio je to, kako čujem u komentarima ljudi koje ne poznajem, koncert koji je prevazišao sva njihova očekivanja. Iskreno, nas su te noći, kao nikad dotad, note baš daleko odnele. Odavno smo publici obećali susret na kome ćemo joj se predstaviti na inovativan i nesvakidašnji način. To obećanje smo ispunili. Takve dražesne večeri, priznajem, ne dešavaju se često, a ovo je bio trenutak koji je odabrao baš tu priliku, baš to vreme i baš to mesto za svoju premijeru. Bio je ovo i svojevrsni povod da sa publikom nazdravimo izlasku našeg desetog albuma „More bez obala“ i da najavimo jun, kao zvanični početak nove turneje. Da ne zaboravim, ovaj koncert snimili smo zvučno i video, biće novih iznenađenja sa naše diskografske police.

Koliko puta ste, tokom tri decenije na sceni, pomislili: „Možda sam mogao nešto drugo da radim“?

– Nijednom. „Van Gog“ porodica me čini srećnim, čini me radosnim prisustvo svakog pojedinca iz ekipe sa kojim delim život, kako na putu, tako i na sceni. Ne znam šta bi znalo jače da me namagnetiše, da se tek tako odreknem tog strasnog i senzualnog kovitlaca u koji me na bini muzika svaki put, kao da je prvi, povede i kojim me po ko zna koji put ponovo zavede. Od početka karijere smo se osmelili da u svakom novom danu zaplovimo kroz talase, sve dok ne izgubimo iz vida obalu. Zahvaljujući tome smo, sa našim desetim studijskim albumom „More bez obala“, nikad dublje, ponovo zaronili u beskrajnu dubinu kreativnosti.

