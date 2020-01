Seka Aleksić sa sinom napustila porodilište: Na koga liči maleni Jovan (foto)

Seka Aleksić sa sinom napustila porodilište, maleni Jovan stigao kući

Seka Aleksić i Veljko Piljikić Isakpromenili i nazvali ga Jovan su postali roditelji drugi put i to dan nakon njihove krsne slave Sveti Jovan. Zato su i prvobitnu odluku da se njihov drugi sin zovepromenili i nazvali ga

– Nije kako mi želimo već kako Gospod kaže! Posle naše krsne slave Sveti Jovan, rodio se JOVAN jutros, tatina želja je takođe ista! Rekao je neka se zove Jovan. Ako sledeća beba bude dečak, zvaće se Isak! – napisala je ponosna mama odmah nakon porođaja.

Pevačica je jutors oko 11 časova u pratnji svog supruga Veljka Piljikića sa sinom izašla iz porodilišta, a u rukama je nosila ogroman buket cveća i balone.

– Porođaj je bio dobar, ja i kad boli, kažem da me ne boli. Sin je isti tata, liči na Jakova, a Jakov je isti Veljko, nadam se da će se to promeniti (smeh). Treba se navići sad da sam majka dvoje dece. Jedva čekam da odem kući da vidim sina, kako će on da reaguje, taj prvi susret sa bratom. Ja sam osoba koja je navikla da sve radi, da se bori, imam podršku supruga, a naravno je tu i pomoć. Evo i sad ću malo da se odmorim još, pa ulazim u studio da snimam album, u aprilu ga izdajem. Što se tiče poklona koje sam dobila, znate da sam ja i prvi put poklonila ono što mojoj deci ne treba, daću ženama kojima bude trebalo – rekla je Seka za Kurir, pa otkrila kako je Jakov reagovao kada je saznao da beba stiže:

Seka Aleksić pravo iz porodilišta: Blagosloven bio sine naš, neka te Sveti Jovan štiti

– Njegova reakcija je bila okej, ništa nije rekao ni spektakularno radio. Kad sam mu rekla da idem na porođaj u bolnicu, rekao mi je “Nemoj da ideš, nemoj da dođe još bata”. Tako da ćemo videti šta će biti. Brojka ne postoji, koliko Bog da, biće, ja sam još na početku. Samo Bog da da zdravlja, to je najbitnije – bila je iskrena Seka.

Seka je prvu fotografiju novorođenog sina objavila na Instagramu još iz porodilišta.

– Gospodu se zahvaljujemo svaki minit, svaki sekund za ovaj dar! Blagosloven bio sine naš, neka te Sveti Jovan štiti gde god kročio kroz život, mama i tata su tu da se brinu o tebi i neguju te kao i batu Jakova.

Imaš pravog zaštitnika kući koji te sa nestrpljenjem čeka, tvoj brat – napisala je emotivna mama Seka Aleksić.