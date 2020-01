Novinarka koja je 15 godina pratila život princa Harija: Od kada je upoznao Megan nismo progovorili ni reč

Biti član britanske kraljevske porodice nije lako, sudeći po događajima koje se dešavaju u britanskoj monarhiji. Članovi porodice trpe veliki pritisak javnosti ,a afera “Megzit” ne prestaje da intrigira javnost. Iako je vladarka Velike Britanije Elizabeta II podržala želju svog unuka princa Harija i njegove supruge vojvotkinje Megan da sa sinom Arčijem napuste kraljevstvo i osamostale se, javnost nastavlja da nagađa koji su to razlozi naveli princa da otkaže poslušnost monarhiji.

Život princa Harija iz ugla novinarke koja ga je pratila deceniju i po

Postoji određeni broj britanskih novinara koji su imali priveligiju da upoznaju princa Harija, a njihova mišljenja se sada najviše uvažavaju. Svoje gledište na Megzit iznela je Rebeka Ingliš za Dejli Mejl koja je princa Harija upoznala pre 15 godina u Lesotu, gde je on otvorio školu za siročad koja boluju od AIDS-a. Istakla je da britanski princ uvek bio pristojan u komunikaciji sa novinarima, da su se družili i da im je plaćao pića.

Princ Hari nastavlja da služi kraljevstvu, ovo je njegovo prvo obraćanje javnosti nakon skandala

– Sve to je istina, ali ne dajte se zavarati, on u tome nikad nije uživao, niti je želeo da bude tamo. Njegovi medijski savetnici smatrali su to dobrim treningom za njegovu kasniju ulogu u kraljevskoj porodici, ali svima je bilo jasno da je to borba. Hari nikad nije bio blagosloven intelektualnom inteligencijom – i to mislim na najlepši mogući način – ali ima emocionalnu inteligenciju kakvu većina kraljevske porodice može samo da sanja. Radeći uz njega, nisam mogla da se načudim njegovoj instinktivnoj sposobnosti da se poveže s ljudima, slabosti prema onima kojima, poput njega, nešto nedostaje, kojima samo treba zagrljaj, kaže Ingliš.

Novinarka je opisala kako su 2016. godine bili u Nepalu u poseti dečijoj bolnici u kojoj su bile žrtve požara koji su usledili nakon velikog potresa.

– Ponosna sam na svoju profesionalnost, ali ne znam koga ne bi pogodio prizor devojčice koja vrišti od bolova, tela zamotanog u zavoje jer joj je 80 posto tela prekriveno teškim opeklinama. Bilo mi je tada posebno teško jer sam poslednjih 12 meseci provela po bolnicama sa svojim sinom. Neću da lažem – suze su mi potekle, prisetila se Ingliš, koja o tome nije pričala s Harijem, ali je on od drugih novinara saznao za njene probleme i kasnije tog dana ju je pozvao da joj kaže da je zadivljen njenom profesionalnošću.

– Četiri meseca kasnije upoznao je svoju buduću suprugu. Od tada smo jedva razgovorali. Jesu li ta dva događaja povezana? Ko zna, ali verujem da jesu. Kad sam mu čestitala na Meganinoj trudnoći dok sam pratila turneju u Australiji 2018. godine samo se namrštio. Ali, snažno verujem da, iako je Megan bila katalizator tih promena, Hari bio potpuno sposoban sam da ode iz kraljevske porodice, naglasila je Ingliš.