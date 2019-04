Nataša Bekvalac: Poražavajući momenat kao inspiracija za veliku promenu

Nataša Bekvalac važi za jednu od najatraktivnijih pevačica, ali svojim izgledom nije u potpunosti zadovoljna.

– Svaka žena će me razumeti kada kažem da kada upalim ona najsurovija svetla, pa stanem ispred ogledala sa rukama pored tela, a ne kada zauzmem neku pozu, nego se ogolim sama pred sobom, nije baš sve tako savršeno kao kada sam obučena, rekla je Nataša i dodala:

– To je manje važno od momenta koji je bio presudan da počnem da vežbam, a to je kada sam posle sat i po pevanja shvatila da ne mogu da dišem, budući da sam vrlo energična na nastupima. Prvi put mi se desilo da sam tražila dve spore pesme da bih udahnula malo vazduha da bih kasnije mogla da se vratim u svoj tempo. To je za mene bilo strašno poražavajuće. Publika, naravno, to nije osetila, mislila je da to tako treba, ali za mene je to bio odlučujući momenat.

Ona je priznala i da ima velike probleme sa kičmom, prvenstveno zbog toga što sve vreme nosi ćerku Katju koji je u februaru napunila godinu dana.

– Imam velike probleme. Jako me boli…Pre svega zato što ona zahteva da je stalno nosimo, a drugo zato što je sad u fazi prohodavanja, pa smo stalno u tom polusavijenom položaju. Dešava se da ujutru ustajem lagano, tako da sebi izgledam kao da imam mnogo više godina, izjavila je Nataša.