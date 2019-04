Miloš Biković: Nikada neću saznati da li su me reditelji birali samo da bih ulepšao kadar

Miloša Bikovića, jednog od najpopularnijih glumaca mlađe generacije, publika ima priliku da gleda u filmu Balkanska međa, u kojem igra Vuka, srpskog policajca sa Kosova, kome su albanski teroristi ubili celu porodicu.

-Zadovoljan sam kako je publika primila naš film, ali ne u prvom redu zbog gledanosti, već zbog emotivne reakcije na priču. Često čujem komentare da nam je ovakav film bio potreban jer smo, kao narod, nebrojeno puta prikazani na loš način. Kroz Balkansku među možemo drugačije da odredimo svoj odnos prema istorijskim događajima jer ne može isključivo autokritika biti naš mejnstrim i naša kulturna strategija. U moru kritike i propagande protiv nas treba nam film koji će nam dozvoliti da se pošteno isplačemo, ali da navijamo za našu stranu, priča Biković koga zbog velikog uspeha koji je postigao van granice Srbije često prati etiketa nepristupačnog.

– Takvi komentari me ne pogađaju jer to uglavnom govore ljudi koji me nisu upoznali ili me poznaju površno. Mislim da sam normalan, ali opet, ne mogu svima da budem pristupačan. Nisam javno dobro, već čovek od krvi i mesa, bio je iskren glumac i dodao zašto ne voli da govori o privatnom životu.

– Ne krijem ga, već ga ne eksponiram. Živim normalno, ali nikada ne govorim o emotivnom životu jer se svaka izjava, ma koliko bezazlena, pretvara u naslov. Onda se naslov pogrešno tumači… Ljudi imaju strast da vire u tuđ život, a verujem da nemam pravo da svojim privatnim životom skrećem pažnju sa kulture.

Iako mnogi misle da je lepim glumcima put do zvezda lakši, Biković otkriva da je za glumce privlačan izgled i hendikep.

-Lepota za mladog glumca može da bude hendikep jer može da ga svede na manekena koji samo pozira u kadru. Nadam se da sam imao dovoljno mozga da izbegnem tu zamku, ali nikada neću saznati da li su me reditelji birali samo da bi im ulepšao kadar, rekao je on, piše Alo.