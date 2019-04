Mia Borisavljević: Nikada nisam radila nešto što bi moglo da se zloupotrebi

Pevačica Mia Borisavljević otkrila je šta misli o kolegama, a potom progovorila o svojoj privatnosti.

Plaše li te novi trendovi i to što su internet senzacije preplavile estradu?

– Što se tiče novih trendova u muzici i na javnoj sceni, fleksibilna sam i uklapam se u sve što dođe. Ne treba osuđivati nove generacije i činjenicu da su željne da čuju i vide nešto drugačije. Mogućnost da putem interneta postanete poznati ukoliko imate nešto posebno ili znate kako da dođete do mase, nije loša. Nekada je teško izboriti se za svoj prostor, ali ne brinem za sebe i podržavam i pozdravljam svačiji uspeh. Ne valja se menjati na silu zbog trendova, to publika oseti i to ne može da prođe.

Smatraš li da će kroz nekoliko godina pevanje biti profesija kojom će se baviti svi osim pevača?

– Ko zna šta sve neće biti i šta se sve neće desiti u budućnosti kada je o našoj profesiji reč. Sigurno je samo da će svega biti, samo nas ne. Ne volim da gledam daleko u budućnost i toliko unapred da razmišljam. Živim za danas i gledam da budem srećna i najbolja u tome što radim. Za sve nas je bolje da ne razmišljamo šta će i kako biti.

Često objavljuješ fotografije svog deteta na društvenim mrežama. Da li te osuđuju zbog toga?

– Kada me pitaju zašto kačim fotografije porodice i deteta, moj odgovor je da će ljudi nikad neće videti nešto više od onoga što sam im ja dozvolila. Nikada me nije koštala umerena otvorenost prema publici i onima koji me vole i prate, pošto nikada nisam bila glupača koja priča ili radi nešto što bi sutra neko mogao da zloupotrebi.