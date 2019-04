Lejdi Gaga: Hrabar i iskren osvrt na poročnu prošlost

Američka muzičarka Lejdi Gaga u novoj biografiji “Everyone Loves You When You Are Dead”, koja izlazi 5. maja, daje redak uvid u svoj život pre nego što je postala slavna te otvoreno progovara o “zavisničkoj prošlosti”, piše NME.

U jednom delu knjige koju je napisao Nil Štraus, Gaga kaže da je ponekad preplaši kada razmišlja o tome kako je ležala u svom stanu u Njujorku, okružena bubama te ogledalima i kokainom svuda, bez interesa da radi išta osim da stvara muziku i drogira se.

Gaga, pravog imena Stefani Džoan Andželina Đermanota, kaže da je eksperimentirala s drogom u umetničke svrhe, inspirirana Dejvidom Bouvijem i Mikom Džegerom.

-Nisam imala loše detinjstvo. Sve stvari kroz koje sam prošla bile su deo moje sopstvene potrage za umetničkim putovanjem da se zaj…. kao (Endi) Vohol i Bouvi i Mik, piše u knjizi.