Ivana Dudić: Priželjkujem nekog ko će biti samo moj i ja samo njegova

Zvezdu serija “Istine i laži” i “Ubice moga oca” Ivanu Dudić publika će imati priliku da gleda u novom projektu TV “Pink”, ”Crveni mesec”, čije snimanje uskoro počinje, a koje govori o političkim prilikama nakon balkanskih ratova, na početku 20. veka. Ivani je ponuđena glavna uloga. Sofija je buntovnica koja menja svoje stavove zbog prave ljubavi.

– Ona je ćerka austrijskog atašea koja veruje u neke stvari i ima svoje stavove. Zalaže se za politiku i bavi se njome, što nije svojstveno ženi u tom vremenu i ide na fakultet. Ljubav kao takva je ne zanima, ali ljubav sve promeni. Ja iskreno verujem da to i danas postoji – kada nekog sretneš i osetiš nešto posebno, ostavljaš sve drugo po strani – navodi šarmantna glumica i otkriva da priželjkuje takvu ljubavnu priču i u svom životu:

– Priželjkujem da mi se pojavi neko ko će biti samo moj i ja samo njegova. Eto, toliko samo – kroz osmeh navodi Ivana. Mlada glumica ne krije da zbog prve glavne uloge u karijeri ima posebnu tremu.

– Nisam do sada imala glavnu ulogu, tačnije nikad nije pisalo i nikad mi nije tačno nuđeno – evo, ovo je glavna uloga izvoli. Ovo je prvi put da stvarno dobijem vodeću ulogu i imam jako veliku tremu, moram da priznam, ali i jako veliku odgovornost – iskrena je glumica i usput objašnjava šta je posebno inspiriše u ovom serijskom projektu:

– U pitanju je epoha od 120 epizoda, tačnije 1913. godina i imam odgovornost da sve to što su oni videli na probnom snimanju ispoštujem i da ih ne izneverim. Tako da me inspiriše upravo što je epoha, to dugo nisam radila. Moja prva uloga je bila epoha i zbog toga se radujem – što su to neki kostimi koji danas ne postoje, jašu se konji, dvor je u pitanju, balske haljine i sve što nije danas. Zbog toga me to sve posebno inspiriše i jako se radujem – tvrdi Dudićeva.

Ivana važi za jednu od stilizovanijih mladih glumica, međutim tvrdi da privatno ne voli da bude previše sređena.

– Bitno mi je da budem sređena kada sam na nekom događaju, jer smo tada pod budnim okom sedme sile i prosto je bitno da budeš sređen. Međutim, privatno volim malo svedenije da se oblačim – patike, majice, jakna. Nisam mnogo u modi, ali uz pomoć stiliste na modnim događajima umem da izgledam kako treba – kaže Ivana, i dodaje:

– Smatram da svaka žena da bi se dobro osećala mora da ima jedan kvalitetan komad odeće ili obuće, bilo to suknja, tašna, cipele ili jakna. Najviše novca odvajam na cipele i parfeme i bez toga ne mogu.

Spajali je sa Raduljicom



Mediji su jedno vreme pisali da je atraktivna glumica u vezi sa srpskim košarkašem Miroslavom Raduljicom, međutim njih dvoje to nikada nisu potvrdili, ali ni demantovali. Ivana je u jednom od prethodnih intervjua za “Blic” samo tajanstveno prokomentarisala ove navode.

– Mi smo prijatelji svakako. Za početak i za kraj, mi smo prijatelji. On je dobro, ja sam dobro, sve je kako treba. „Love is in the air“ i to je to – rekla je svojevremeno glumica.