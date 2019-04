Goga Sekulić: Zašto ne planiram drugo dete

Pevačica Goga Sekulić je zbog poslovnih obaveza u našu prestonicu iz Ciriha doputovala bez supruga Uroša i naslednika Vasilija Andreja, a kako ističe, izuzetno teško joj pada da se odvoji od bebe.

– Uroš i beba su ostali u Cirihu, to je samo na tri dana, tako sam morala. A u maju sin i ja ćemo zajedno doći u Beograd i ostaćemo par meseci. Sada mi je teško da budem na relaciji Beograd – Cirih zato što sam 24 sata dnevno sa bebom, jer ja tako želim i tako sam navikla. Suprug me podržava u nameri da ponovo stanem na scenu, on ima svoju karijeru, a ja svoju, to je normalno. Volim svoj posao i bitno mi je da imam punu podršku – kaže pevačica Goga Sekulić, i dodaje da naslednika gotovo ceo dan gleda preko video-poziva:

– Mnogo mi nedostaje. Pozovem Uroša preko video-poziva da ga vidim, ali beba počne da plače. Onda se dogovorimo da on mene ne čuje, ja ga gledam bez reči dok se igra ili spava. Beba mi je centar sveta. Još jedno dete trenutno ne planiramo, sinu želim da posvetim svu pažnju.

Goga je vidno smršala nakon porođaja, a kaže da je trenutno zadovoljna svojim izgledom:

– S obzirom na to da sam se porodila pre četiri meseca, ja sam prezadovoljna. Ostao je još koji kilogram, ali ovo je odlično- rekla je Goga za Blic.