Đorđe David napustio bolnicu: Ovo mi je skupo plaćena škola

Đorđe David izašao iz bolnice nakon borbe sa kovidom-19

Javnost je bila iznenađena i prestrašena kada je pevač Đorđe David potvrdio da je pozitivan na koronavirus, zbog čega je prethodne dve nedelje proveo na Odeljenju pulmologije u Kliničkom centru Srbije.

– Nažalost… potvrđeno mi je upravo da imam COVID 19! Ne kapiram. Očajan sam. Virus će da prođe, ali… Bolnica, pakao, kao da si u zatvoru ili vojsci. Ljudi, čuvajte se. Molim vas – napisao je Đorđe odmah nakon saznanja da je zaražen, a potom se uključio i u dnevnik TV Prva gde je otkrio kako se oseća.

– I to izgleda ovako: upala pluća, stravično kašljanje, temepratura tu i tamo. Šta da vam kažem, defintiivno danak neožbiljnosti. Vrtim film kako i šta? U svakom slučaju, teško da su se meni bolesti dešavale u životu, meni je prvi put da sam u bolnici. Što znači da neko ko je jake konstitucije i predobrog zdravlja, kada nekog zakači ovakva stvar… Onda mislim da bi svi ljudi trebalo da budu svesni da to može da se desi svakome . Ako smo u početku mislili da je ovo preterivanje sa policijskim časom, vandrednim stanjem itd… Živ sam primer da je to jedino ispravno u ovom trenutku. Pozdravljam sve prijatelje koji su mi dali podršku, svoj bend, Stašu, Anu, kolege i produkciju “Zvezda Granda” – rekao je pevač, koji je koristio priliku da apeluje na građene da vode računa o sebi i drugina i poštuju mere bezbednosti.

Đorđe David presrećan što je ponovo kod kuće

Nakon gotovo dve nedelje koje je proveo u bolnici, Đorđe David je napokon dobro, pa je pušten iz bolnice. On se oglasio na svom Instagram profilu, zahvalivši se kompletnom medicinskom osoblju i naglasivši da je ovo velika lekcija za njega.

– Dome, slatki dome! I ovo sam nekako prebrodio. Skupo plaćena škola! Hvala dr Samardzić, dr Adzić, svim medicinskim sestrama, čistačicama ! Vi ste lavice, najjače!Ne ponovilo mi se ! Izašao iz bolnice. Spavanje. – napisao je muzičar.

Đorđe je nedavno za medije ispričao da se vratio iz Makedonije, gde je bio na putu. Kako ne bi ugrozio zdravlje svoje nevenčane supruge Ane i njihove ćerke, pevač je odlučio da bude u drugom stanu u samoizolaciji. Iako se dobro osećao, rešio je da ova odluka bude na snazi svih 28 dana.

Ćerkicu je viđao isključivo ispred zgrade u kojoj ona sada živi i to na propisanoj udaljenosti.