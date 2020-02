Dodela Oskara 2020: Veče južnokorejskog filma “Parasite”, Hoakina Finiksa i Rene Zelveger

Holivud je noćas bio na nogama!

Iako su sve kladionice tipovale na film “Joker”, desilo se neočekivano.”Parasite” je prvi film u istoriji koji je osvojio i nagradu za najbolji film i onu za najbolji međunarodni film, a istovremeno je i prvi film na jeziku koji nije engleski koji je osvojio titulu najboljeg filma.

U središtu filma su nejednakosti između bogatih i siromašnih slojeva korejskog društva kroz dve povezane porodice. Članovi siromašne četvoročlane porodice spletkarenjem se uvlače u imućnu porodicu te predstavljajući se kao međusobno nepovezani, visoko kvalifikovani pojedinci, infiltriraju u domaćinstvo i zapliću u neočekivane incidente.

Ekipa filma “Parasite” zahvalila je članovima Akademije što su doneli ovakvu istorijsku odluku. Zahvalnice su uputili i svima koji su radili na filmu i svojoj domaćoj filmskoj publici, bez koje, kako su rekli, ne bi bili tu.

– Celo vreme ste nas podržavali i niste se ustručavali da nam dajete snagu i mišljenje i zbog toga nastavljamo dalje. Hvala vam još jednom – poručili su, prenose agencije.

“Parasite” je osvojio ukupno četiri Oskara. I to za najbolji film, za najbolji međunarodni film, za režiju i za originalni scenario. Tri Oskara dobio je film “1917” – za fotografiju, vizualne efekte i montažu zvuka. Dok su “Once Upon a Time… in Hollywood” i “Le Mans ’66” osvojili po dve nagrade.

– Nisam očekivao da ću pobediti. Najradije bih nabavio motornu testeru, isekao ovog Oskara na pet delova i podelio ga s vama – istakao je Bong Džun Ho zahvaljujući na nagradi za najboljeg reditelja.

Bong Džun Ho je rođen 1969. u Južnoj Koreji, a najpoznatiji je po filmovima “Okja” (2017), “Snowpiercer” (2013) i “Sećanja na ubistvo” (2003).

Za razliku od filma, Oskar za najbolju mušku i žensku ulogu otišao je kako je već do sada i prognozirano. Uloga u filmu “Joker” donela je prvog Oskara Hoakinu Finiksu, koji je tako postao drugi glumac u istoriji koji je za istu ulogu dobio Akademijinu nagradu.

Zahvaljujući na nagradi Hoakin je istakao kako mu je gluma podarila izvanredan život. Kao i da misli kako se ovakve prilike trebaju koristiti kako bi se upozorilo na nevolje s kojima se svet suočava, poput rodne nejednakosti, rasizma, homofobije i iskorišćavanja prirode.

Rene Zelveger Oskara je osvojila za ulogu slavne glumice Džudi Garland u filmu “Judy”.

– Ova godina u kojoj sam slavila Džudi Garland bila je podsetnik da nas naši junaci ujedinjuju i nadahnjuju kako bismo pronašli najbolje u sebi. Kada slavimo svoje heroje, podsećamo se ko smo – rekla je Zelveger.

Podsetila je da Džudi Garland nikada nije osvojila ovu prestižnu nagradu te da ovu nagradu smatra produžetkom njene ostavštine.

Bred Pit osvojio je sinoć Oskara za najboljeg sporednog glumca, za ulogu u filmu “Bilo jednom u Holivudu” a svoju nagradu posvetio je deci. Kroz suze prokomentarisao je:



– Ovo je za moju decu, koja utiču na sve ono što radim. Obožavam vas. Ovu nagradu posvećujem i Kventinu Tarantinu. Filmska industrija ne bi bila to što jeste bez tebe – rekao je Bred Pit.

Na ceremoniji je odato priznanje nedavno preminulom velikanu zlatnog doba HolivudaKirku Daglasu, kao i preminuloj košarkaškoj zvezdi Kobiju Brajantu.

Ceremonija je i ove godine održana bez domaćina. Na bini su se smenjivali glumci koji su saopštavali imena dobitnika nagrada u određenim kategorijama.

A evo i spisak dobitnika Oskara

Najbolji film: “Parasite”

Glavna muška uloga: Hoakin Finiks (Joker)

Glavna ženska uloga: Rene Zelveger (Judy)

Sporedna muška uloga: Bred Pit (Once Upon a Time… in Hollywood)

Sporedna ženska uloga: Laura Dern (Marriage Story)

Režija: Bong Džun Ho (Parasite)

Originalni scenario: Parasite (Bong Džun Ho, Han Džin Von)

Adaptirani scenario: Jojo Rabbit (Taika Vaititi)

Međunarodni film: Parasite (Južna Koreja)

Fotografija: 1917.

Montaža: Le Mans ’66

Scenografija: Once Upon a Time… in Hollywood

Kostimografija: Little Women

Šminka: Bombshell

Originalna muzika: Joker (Hildur Guonadotir)

Originalna pesma: “(I’m Gonna) Love Me Again” (Rocketman/ Elton Džon)

Zvuk: 1917.

Montaža zvuka: Le Mans ’66

Vizualni efekti: 1917.

Animirani film: Toy Story 4

Kratkometražni animirani film: Hair Love

Dokumentarni film: American Factory

Kratkometražni dokumentarni film: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Kratkometražni igrani film: The Neighbors’ Window