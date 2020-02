Dijana Đoković prvi put o do sada nepoznatim detaljima iz Novakovog života

Dijana Đoković otkrila je detalje iz Novakovog života koje je malo ko znao

Dijana Đoković nedavno je priznala da je svog sina Novaka Đokovića ostala željna.

– Viđam ga koliko i svi drugi na TV-u, pa kažem sebi: “Bože, ja sam ovo dete rodila za ovaj narod, a najmanje za sebe!” Viđamo se tako što se jurimo po belom svetu. Iskreno, ostala sam ga željna. Marko i Đorđe su bili uz mene, provodili smo više vremena zajedno, a on je rano otišao. Nisam pratila njegovo odrastanje. Najmanje ga viđam i uvek bih volela da provedem vreme s njim. Da tako sedimo i evociramo uspomene. Samo da mi je živ, zdrav i srećan – rekla je nedavno Dijana.

Dijana je sada u intervjuu za ”Sport klub” do detalja ispričala stvari iz Novakovog života i vratila se na sam početak, njegovo detinjstvo i odlazak od kuće.

Ono što je za nju bilo najbolnije jeste Novakov odlazak ”preko bare.”

– Molim te, Jelena, uzmi ga da bi napredovao, on mora da ode odavde da bi napradevao. Otišao je sa 13 godina ”preko bare” sa Goranom uz pomoć Jelene Denčić. Znala sam da je u dobrim rukama, jer te akademije jesu dobre, ali nije to to dok nema neko sa njim. Ja sam non-sto zvala da vidim kako je, oni su mu bili kao otac i majka – priseća se Jelena i dodaje:

– Već tada se videlo da će biti veliki igrač, šta je sve radio sa telom, zvali su ga čovek od gume. Sve je poštovao šta se radi, zagrevanje, istezanje, sve je poštovao. Tamo sreo Ivaniševića i gledao ga kao boga, on mu je davao čokoladice i mnogo ga je Novak voleo. Dok je bio tamo družio se sa našom decom odavde i oni su mu bili jedino društvo.

Dijana Đoković: Možda sam bila stroža mama, ali sam drugačija baka

Dijana Đoković – Ljubav Novakove braće i njihova borba sa svoj identitet

Uprkos svemu, Novak je ostao jako vezan za porodicu – braću Marka i Đorđa, oca Srđana i majku Dijanu.

– Braća su imala veliki teret zbog njega, svi su ih upoređivali sa Novakom, a oni su probali da izgrade sebe. Oni ga obožavaju, ali su probali da budu Đorđe i Marko, a ne braća Novaka. Kada je Novak dobio pehar na AO, Marko nije žele da stane sa svima nama da se slika, jer to nije bilo njegovo, pa se uvek sklanjao jer je hteo da ima nešto svoje i da izgradi sebe kao tenisera – iskrena je Dijana i dodaje:

– Marko je imao problema, to je bilo očigledno. Kada imaš jednog kvalitetnog i uspešnog sina, onda mora da bude drugi malo složeniji da pravi ravnotežu. Ali bitno mi je da su kulturna deca i obrazovana, a ostalo će da se reši i sve će da prođe kako treba.

– Milioni čarapa i prljavog veša, pogotovo sa šljake, to mi je bilo najteže u početku (smeh). Najviše čega sam želja sada jeste Novaka, jer je tako rano otišao iz gnezda.

Dijana Đoković: Kako se Novak bori sa pritiskom

Novakova majka iskreno je ispričala i kako se Novak godinama bori sa stresom.

– Naučio je da se izbori radom na sebi. Mislim da su to meditacije, pre svega. Dan pred Vimbldon, sećam se, on je sa nama, ali kao da nije. Fizički jeste, ali mentalno nije. Igra se sa decom, ali kao da nije tu. On se dva dana mentalno spremao za ono što sleduje i potpuno je mislima bio usresređen na to. Upravo to mu je pomoglo i da pobedi u onom velikom finalu sa Federerom i to mi je bio jedan od najtežih mečeva što sam gledala. Ove godine je bilo za vrištanje. U određenim momentima sam se pogubila, nije mi bilo dobro – priseća se Dijana i nastavlja:

– Uzela sam krst i rekla možeš ti to i molila sam se Bogu i molitva se uslišila, baš kao na AO pre nekoliko godina i ono finale kada je isto spasao dve meč lopte, to je za film.

Dijana o istorijskoj poseti Patrijarhu Pavlu

Dijana se prisetila i istorijske posete Patrijarhu Pavlu za koju do sada je malo ko znao.

– Novak je uvek uz sebe ima krst koji mu je poklon sa Hilandara koji nosi kao svoju amajliju, on je verujući. Sećam se takođe, mi smo došli u posetu Patrijarhu Pavlu dok je ležao u bolnici, došli smo porodično, on je bio u polusnu. Đakon, koji je bio tu uz Patrijarha rekao nam je da izađemo i taman kada smo krenuli, Patrijarh Pavle je otvorio oči koju su bile nebesko plave, pogledao je Novaka i dao mu je blagoslov koji nam mnogo znači. To je bio dar od Boga koji Novak nikada neće zaboraviti – emotivno je ispričala Dijana.

Novak Đoković otkrio da li će živeti u Srbiji nakon završetka karijere: Samo jedan je dom!