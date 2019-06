Deset godina od velike tragedije: Predrag Mijatović o gubitku sina Andreja

Navršilo se deset godina od velike tragedije koju je doživeo slavni fudbaler Predrag Mijatović.

Početkom juna 2009. u bolnici u Valensiji preminuo je njegov sin Andrej, koga je dobio iz braka sa Elenom Karić. Dečak je rođen sa cerebralnom paralizom, a bitku za život izgubio je u 14. godini od posledica hidrocefalitisa.

Mijatović i Elena, koji imaju i sina Luku, su se razišli, a nekadašnji as Partizana, Valensije, Real Madrida i Fiorentine je kasnije oženio Anetu i dobio tri ćerke: Nađu, Ninu i Lolu.

Dugo je vremena prošlo dok nekadašnji jugoslovenski reprezentativac nije progovorio o tragediji, a onda je novinarki Biljani Obradović rekao:

-Kažete sebi, a onda i okolini: ‘Jeste teško, ali moramo da se borimo’. Onda se borite, a mi smo se borili do kraja-

Mijatović je naveo da je do poslednjeg dana činio sve kako bi pomogao Andreju, iako je morao da vodi brigu i o ostaloj deci.

-Teško je sve izbalasnirati, prihvatiti i primiti i znati hendlovati da privatni neuspeh, nevolja i ono što vas je zadesilo ne utiče na ono što radite. Taj neki balans koji svako od nas mora da postigne i da nađe. Na sreću ja sam uspeo da to postignem i u tim definitivno najtežim situacijama u životu ja sam razmišljao kako sam u stvari privilegovan u odnosu na gomilu, odnosno na milione drugih ljudi koji ne mogu da obezbede i daju svom detetu, ono što sam mogao ja mom bolesnom sinu. To što je bitno jeste da uvek postoji neko ko ima isti takav problem ili još gori i veći. To je ono kad shvatite da niste sami i da ima gorih od vaših najgorih situacija, dodao je Mijatović.

I njegova sadašnja supruga Aneta je govorila o Andreju.

-Bio je srećno dete iako nije govorio ni hodao. Bio je inteligentan, ali je živeo u telu sa kojim nije mogao da se skladi. To su teške stvari. U četrnaestoj godini nas je napustio. Stravičan udarac za Peđu. Andrej je uživao u društvi sestara, kao i one sa njim. Postale su bolje osobe zahvaljujući njemu, rekla je Aneta.