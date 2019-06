Dea Đurđević: Shvatila sam da nije sve u novcu, prijateljstva su ono što je pravo

Posle nekoliko meseci pauze, na kojoj je bila zbog posledica teške saobraćajne nesreće koju je doživela početkom godine, voditeljka Dea Đurđević ponovo se pojavila u emisiji “Novi jutro” televizije Pink, koju vodi sa Predragom Sarapom.

– Došla sam u moju drugu kuću konačno. Zapravo, “Pink” je moja prva kuća s’ obzirom na to koliko vremena porovodimo ovde zajedno. Hvala vam svima što ste bili uz mene sve ovo vreme – rekla je Dea na samom početku razgovora sa svojim kolegom Predragom Sarapom.

– Moram da kažem sve je iz glave. Imala sam mnogo operacija da bih sačuvala život. Bilo je tu mnogo teških povreda. Ruka je bila amputirana, scre, grudi, karlica, trtična kost, noga je bila paralizovana, bile su to teške povrede i sve se to može izgurati sa osmehom. Sve to može da se izgura uz vas sve ljude sa televizije, Mladena, mamu, baku. Hvala vam mngo što ste slali poruke, što ste slali savete.To je ono što ti daje snagu. Shvatiš da nije sve u novcu jer ta prijateljstva koja imaš to je onda to, ono pravo- iskrena je bila Dea koju čeka period rehabilitacija.