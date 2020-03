Dea Đurđević otkrila svoju veliku želju

Dea Đurđević priželjkuje profesionalni izazov





Voditeljka Dea Đurđević je doživela tešku saobraćajnu nesreću na putu do posla 7. februara 2019. godine. Preživela je 21 operaciju, a iako još uvek oseća posledice, naučila je da ceni svaki moment u kom uživa, da ceni prave prijatelje i sve koji su joj pružali podršku tokom ove teške borbe i to čine i dalje. Ona bi volela da pomogne i onima koji se bore sa nekom teškom bolešću, i otkriva da je njena velika želja da za dobije prilike u posebnoj autorskoj emisiji.

– Volela bih da imam prostora na Pinku za novu autorsku emisiju.U njoj bi gostovali ljudi koji su svašta preživeli i govorili bi pred kamerama o svojim iskustvima i borbama. Tako bismo poslali svima poruku koji se bore sa teškom bolešću ili fizičkim povredama. Od dana kada sam doživela udes, pa do danas, moj život se okrenuo naopačke. Prvo sam sve posmatrala kao veliku tragediju, ali sam potom shvatila koliko sam ja jaka – rekla je voditeljka za “Hit Informer”.

Dea Đurđević izvukla mnogo pouka iz onoga što joj se desilo

– Mnogo pouka sam izvukla iz onoga što se desilo. Prvo, nervirala sam se za najgluplje stvari na svetu i to sebi ne mogu da oprostim. Drugo, podvukla sam crtu što se tiče nekih ljudi. Nisam ih precrtala, ali sam ih samo otpustila. Treće, da je najvažnije da smo živi i zdravi. To je ono kad stari ljudi kažu:,,Samo nek’ si živ i zdrav”. I ti kažeš: ,,Pa, naravno da sam živ i zdrav”. Ti uzimaš apriori to da si živ i zdrav. To je možda prva ta pouka, ne uzimajte do zdravo za gotovo! Prvi put kada sam uspela nekog da zagrlim je za mene bilo fenomenalno, pa onda kada sam pomerila prste na nogama. Pa, kad sam sama prvi put oprala zube! To su neverovatne stvari koje mi svaki dan radimo tako mehanički i ne mislimo o njima, tako da, ova godina mi je bila mač sa dve oštrice. Najtužija, u smislu najvećeg izazova, sebe videti bez ruke, polomljenu. Ja sam bila sa licem u lice sa smrću pet meseci. I pobedila sam! Drugo, sreća, zato što sam sve to pobedila, moglo je da me nema. Ja sam jedna u milion koja je to uspela da preživi. To realno ne mora da se ponovi. – rekla je Dea nedavno za Pink i otkrila da je potražila stručnu pomoć kako bi prebrodila traume.

Dea Đurđević priznaje kako joj je pomoć psihijatra nakon nesreće bila dragocena

– Meni je konkretno najviše pomogla Zvezdana, koja je psihijatar. Ona mi je pomogla da prestanem da sanjam nesreću i da prevaziđem neke stvari jer imam posttraumatski sindrom. To ipak mora stručnjak, ne možeš sve sam. To nije sramota i hvala bogu da postoje takvi doktori jer bih oporavak mnogo teže podnela i trajao bi duže jer sve ide iz glave. Teško je kada vidiš da ne možeš, ti misliš da možeš, ali tvoje telo ne može da dokuči taj domet. To je strašno teško, ali moraš u glavi da prelomiš. Sada učestvujem u tribinama o bezbednosti u saobraćaju i pričala sam sa tim ženama. Rekle su mi: “Koliko si nam snage dala. To me pokreće i kada vidim da ne mogu nešto što sam mogla, kažem: Nema veze, moći ću”, tako da se nadam da će sve biti u redu i da ću sa obe ruke uvis da se veselim ubuduće – kaže Dea i otkriva da je bilo trenutaka kada se bojala da zatvori oči.

– Trudila sam se da ostanem budna jer sam se uplašila smrti, mislim da se svako od nas plaši da umre i ne daj Bože da budete u takvoj situaciji. Znala sam da ako imam unutrašnja krvarenja da možda neću preživeti, držala sam oči otvorene kako bih videla mamu i Mlađu, jer sam želela da ih vidim poslednji put – poručuje voditeljka za Pink i otkriva koliko joj znači podrška koju je dobijala tokom teške borbe.