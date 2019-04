Darko Lazić zanemeo zbog onog što je uradio njegov obožavalac

Automobil Darka Lazića kojim je upravljao kada je 23. oktobra prošle godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću, koju je pravim čudom preživeo, bio je u potpunosti smrskan. Naime, auto se prilikom sudara prevrnuo na krov, a od siline udarca potpuno je zgužvan.

Olupine automobila marke BMW odvezene su na otpad, a svedoče upravo o tome koliko je udes u kom je Lazić povređen bio stravičan.

Pevač je nekim čudom ipak preživeo i trenutno se uspešno oporavlja. Ubrzo posle izlaska iz bolnice, počeo je i samostalno da hoda, a ponekada sedne i za volan, mada kako tvrdi sada je obazriviji nego ikad. Darko je otkrio još jedan detalj još uvek nepoznat javnosti. Tiče se upravo njegovih kola koja je vozio tog kobnog 23, i ispričao šta je za njega posle svega jedan od najvećih šokova:

-Moj auto je bio ceo smrskan, i ja sam ga odmah poslao na otpad. Naravno ne bi ni padalo na pamet da ga nešto popravljam ili da uopšte razmišljam o tim kolima više. To je sada olupina i – ćao. Međutim onda mi se javljaju sa auto-otpada i kažu da neki lik hoće da ga otkupi. Ja stao zgranut. Reko – “ne razumem… što bi neko hteo da otkupi olupinu kad može da kupi normalan auto, ne znam uopšte ni kako bi ga skrpio, ni zašto bi to radio. Em je olupina, em bih ja lično imao trip i neke loše karme”. Ništa mi nije bilo jasno. Kažu oni meni – sve zna on to ali ga ne zanima, kaže čovek – “baš me briga u kom je stanju, taj auto je bio u vlasništvu Darka Lazića, on se sa njim vozio, samo mi je to bitno”, rekao je Darko ozbiljno šokiran Darko potezom jednog fana, kog očigledno nije moglo da spreči ništa da dođe do pevačevih kola, pa ih je na kraju smrskana kupio.

Da podsetimo, Darko Lazić doživeo je stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj je doživeo politraumu sa teškim multiorganskim povredama. Darko je bio u veštačkoj komi, a lekari su se danima borili za njegov život. Usledile su brojne operacije. Izvađena mu je slezina, imao je unutrašnje krvarenje i vodu u plućima, nekoliko operacija noge, i posle nešto više od mesec dana, konačno je prebačen u banju na Selters na rehabilitaciju i dalje lečenje. Darko je sada dobro, i uspešno se oporavlja.