Darko Lazić: Sin mi je najveća motivacija da se oporavim

Folk-pevač Darko Lazić doživeo je stravičnu saobraćajnu nesreću samo dva kilometara od svoje rodne kuće u Brestaču 23. oktobra prošle godine. On je Bogu zahvalan što je živ, kako je sam rekao, a motivacija da se ne preda u najtežim momentima su mu sin koga trenutno nosi njegova verenica Marina i ćerka Lorena, koju ima u braku sa Anom Sević.

– Srećan sam što sam preživeo. Generalno sam se brzo oporavio – započeo je priču pevač narodne muzike koji svojim glasom pogađa i najtvrđa srca.

On je govorio o svojim povredama, načinu na koji mu počinje svaki dan, ali i oporavku koji teče po planu, iako je prognoza lekara da je za njega stopostotni oporavak nemoguć.

– Jedan dan hodam bez štaka, dok drugog dana ne mogu bez štaka da ustanem iz kreveta. Kada ustajem ujutru, sve u telu mi puca i boli me. Dok ustanem to je procedura. Istezanje polako, stopala, tetiva, sve po redu. Najviše me boli koleno pogotovu kad sedim dugo, tačnije koleno , prepona i kičma. Navikao sam da radim. Jedva čekam da se vratim na scenu. To je moj život – bio je iskren Darko.

View this post on Instagram A post shared by Darko Lazić (@new_me911) on Apr 16, 2019 at 1:03pm PDT



Prisećajući se najtežih trenutaka, pevač je sa knedlom u grlu, ali osmehu na licu više puta istakao da je pre svega srećan i zahvalan što je živ, a da je sve ostalo prošlo.

– Najveća motivacija mog oporavka je to što čekam sina. Marina je meni posle 20 dana u bolnici rekla da je trudna – zadovoljan je Lazić izborom svoje nove partnerke Marinom Gagić koja je iz istog mesta kao i on.

Nastavak pročitajte na sledećoj strani…