Darko Lazić o bivšim ljubavima i prijateljima: O Ani ne želim da pričam, a Aca Lukas mi je dobar prijatelj

Pevač Darko Lazić se nakon nesreće koja ga je umalo koštala života lagano vraća na scenu, sumira dane za sobom, kao i ljude, gleda šta je pred njim, šta je grešio i koliko mui se život promenio.

U razgovoru za Srpski Telegraf, Darko je odgovorio i na neka pomalo škakljiva pitanja, dajući pomalo čudne odgovore. Otkrio je u kakvom je odnosu sa Acom Lukasom, pošto se spekulisalo da je, nakon skandala u koji je bila upletena njegova sada bivša supruga Ana Sević, sa kolegom na ratnoj nozi…

Lazić je otkrio da mu je Lukas jedan od najboljih prijatelja sa estrade, kao i da njega ne krivi za spornu situaciju koja se navodno desila između Ane i Lukasa.

– Pre svega, što se tiče prijatelja sa estrade, mnogi su me razočarali. Kad kažem mnogi, mislim na one koji su mi kao bili prijatelji, a vukli su me na dno. Sa takvim polusvetom više nemam kontakt. Inače, Andreanu Čekić smatram za prijatelja za ceo život. I njoj, ako treba duša, srce, noga, sve ću da joj dam. Tu je, naravno, i Aca Lukas, kojeg smatram za dobrog prijatelja.

Znači, ti i Lukas ste u dobrim odnosima? Ne kriviš ga ni za šta?

– Lukas je baš, baš dosta bio uz mene. I danas me pozove da me posavetuje oko svega. Čim nešto pročita u novinama, kaže mi: “Moramo da se vidimo da popričamo”. Mene je to jako iznenadilo, ali Lukas je zaista dosta bio uz mene.

I posle svega što se izdešavalo i pisalo za Acu i tvoju bivšu, vas dvojica ste u više nego dobrim odnosima? – Pre svega moram da kažem da ne želim uopšte da pričam o bivšoj. Ni na jedno pitanje vezano za nju neću odgovarati niti želim takva pitanja. Posle svega što se izdešavalo pre, znate već šta, on je čovek kojem neke stvari ne možeš zameriti. On je takav, i to je to. Poštujem ga mnogo, kao i on mene. Posavetuje me uvek kao svoje dete. Aca nema ni gram sujete.

Lukas te savetuje kao svoje dete?

– Ovo je španska serija, ali sve je sada OK. On nema veze ni sa čim, ne krivim ga ni za šta.

Kako komentarišeš to što Acu pokušavaju da sabotiraju. Nije dobio vizu za turneju u Australiji?

– Evo, samo ću ti jednu stvar reći. Lukas i ja imamo slične neprijatelje. Nas dvojica ćemo se izboriti sa svima. Lukas i ja smo jači od svih njih. Mi znamo ko su nam neprijatelji. Ti ljudi su nam nekada bili bliski prijatelji.