Darko Lazić ne želi da čuje za Anu: Sto puta sam rekao da me Sevićka kao žena ne zanima!

Darko Lazić pre nekoliko dana vratio se na muzičku scenu novom pesmom “Majko”, za koju su mnogi odmah počeli da spekulišu da je posvećena Ani Sević.

– Pesmu nisam posvetio Ani, ne znam zašto ljudi hoće da moja bivša žena još bude deo mog života, kad to nije istina. To su, bre, nebuloze. Sto puta sam rekao da me Sevićka kao žena ne zanima, već da smo u korektnim odnosima zbog ćerke i tu se stavlja tačka. Zaista od sada na pitanja o Ani više neću odgovarati, ona više nije, to jest odavno nije deo mog života, i glupo je da pričam bilo šta vezano za nju – rekao je Darko za Srpski telegraf.