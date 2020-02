Dan koji je čekala: Severininoj sreći nema kraja

Severina blista, poseban dan za hrvatsku pevačicu

Severini Kojić 2012. godine ostvario se najveći san – postala je majka dečaku Aleksandru, koji je odmah postao sav njen svet. U intervjuu koji je dala u danima dok je iščekivala rođenje svog sina istakla je da trudnoća nešto najbolje što je doživela.

– Prošle godine je trebalo da pevam “ovo će biti dobra godina predosjećam”. Godinu 2011. pamtiću po voljenom čoveku, po trudnoći, hej, svojoj prvoj trudnoći – po najepšem osećaju u svom životu do sada! Eh, da sam znala da je to tako dobro – rekla je tada Severina.

Popularna pevačica Severina je nebrojeno puta istakla da je sin njena životna ljubav. Njegovo rođenje je život poznate pevačice promenilo iz korena. Iako je nastavila da niže uspehe u karijeri Aleksandar je njen apolustni prioritet i za njega je, kako kaže, spremna da učini sve.

Severina se sa setom prisetila dana kada je sina pre osam godina postala majka

―Rođen 20.02. pre 8 godina u Splitu ―napisala je Severina ispod fotografije sa sinom, a njeni obožavaoci pridružili su se čestitkama.

“Rođeno moje. Ljubav rađa heroje”, napisala je jedna obožavateljka Severini.

Najveći životni udarac Severina je doživela na izmaku 2019. godine

Kraj 2019. godine je Severini zadao najteži životni udarac. Nakon više godišnje borbe za starateljtsvo nad sedmogodišnjim Aleksandrom,dete je nepravosnažnom odlukom suda pripalo ocu Milanu Popoviću. Severina ima pravo da dete viđa nekoliko puta nedeljno i svakog drugog vikenda.

Ovaj životni udarac učinio je da se više ničega ne boji, pa je istakla da je svom sinu potrebna zdrava i prisebna.

– Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta i to iščekivanje odluke je bilo najgore, ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, retko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je takođe jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom detetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to što piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je Tito rekao: Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim – rekla je tada pevačica.

