Da li zaista Bred Pit stiže u Srbiju?

Bred Pit stiže u Srbiju – vest je koja je načisto oduševila domaću javnost, koja sa nestrpljenjem iščekuje da jedan od najvećih holivudskih glumaca dođe u Beograd

Možete li da zamislite kakav bi haos nastao u našem glavnom gradu, kada mi ulicama Beograda prošetao Bred Pit (56)?

Ovo bi uskoro moglo da se ostvari, jer kako piše “Kurir”, holivudska zvezda bi trebalo da prisustvuje jednoj zabavi, ali i da obavi nekoliko poslovnih sastanaka o budućim projektima u Srbiji.

Dolazak Breda Pita u Beograd očekuje se u septembru!

Kako saznaje ovaj dnevni list, Bredov dolazak skoro je dogovoren, jer sa glumčevim agentima pregovara jedan srpski biznismen, koji nudi 400.000 evra za samo 24 sata glumčevog boravka u Srbiji.

On želi da bivšeg supruga Anđeline Džoli dovede na svoju zabavu, ali i da organizuje sastanke o budućim projektima u filmskoj industriji.

Dolazak Breda Pita u Beograd na nivou pregovora

Da li će zaista Bred doći u našu zemlju znaće se do kraja meseca, jer su pregovori u toku. Kako danas piše domaća štampa, pregovori traju već nekoliko nedelja i do kraja marta će se tačno znati da li je dogovor postignut i kog datuma on stiže u prestonicu.

Ako sve bude onako kako je planirano, Bred će u Beogradu boraviti samo 24 sata. Doći će na dan proslave i biće smeštan u hotelu u srcu prestonice, a obezbeđenje će biti na najvišem nivou. Beograd će napustiti već sutradan.

Pitu će ovo biti druga poseta Beogradu. On je boravio u našem gradu kad je bio nepoznati glumac. U to vreme imao je samo manju ulogu u seriji “Dalas“. Došao je da poseti reditelja Božidara Nikolića, s kojim je ranije u Budvi snimao film “Tamna strana sunca“, gde mu je majku glumila Milena Dravić. Tada ga je saradnik odveo na Marakanu na Zvezdinu utakmicu.

Nove informacije o pomirenju Breda i Dženifer načisto će vas oduševiti

I dok sa nestrpljenjem iščekujemo kraj meseca kada ćemo sa preciznošču znati da li će nam Bred Pit doći ili ne, svetski mediji bave se njegovim odnosom sa Dženifer Aniston (51).

Druga strana života Dženifer Aniston: Imam disleksiju i ogroman strah od vode

Kada su se pre mesec dana nekadašnji supružnici, susreli na dodeli SAG nagrada, javnost je bila na nogama. Od tada mediji, a posebno fanovi, slavne glumce ne ostavljaju na miru.

O njihovom pomirenju danima se piše, a zvanične potvrde i dalje nema. Ali kako navode američki tabloidi, Bred i Dženifer na korak su od obnavljanja ljubavne veze. A tome u prilog govori i činjenica da imaju veliki zajednički plan.

Naime, iako ne planiraju da ponovo stanu na ludi kamen, Dženifer i Bred žele da zajedno usvoje devojčicu.

Kako prenosi “Star” magazin, njihova namera je ozbiljna i čitav proces trebalo bi da se odvija veoma brzo.

– Oni će biti sjajni roditelji. Oboje žele da podjednako budu uključeni u život devojčice koju će uskoro usvojiti – otkrio je izvor za spomenuti medij.

Izvor dodaje i da par razmišlja o kupovini zajedničke kuće, koja će biti njihov novi dom.