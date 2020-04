Da li će Megan Markl, posle toliko godina, uspeti da ostvari svoj najveći cilj?

Megan Markl, udajom za princa Harija, zaspostavila je svoj veliki san, ali sada je ponovo na korak od njegovog ostvarenja

Kada je postala verenica princa Harija, Megan Markl, svi su nazivali budućom članicom britanske kraljevske porodice, ali i bivšom glumicom.

Iako se glumom bavila iz sveg srca, Megan je svoju karijeru, udajom, ostavila po strani.

Ali, kako je sa svojim suprugom odlučila da napusti kraljevsku porodicu i postanu samostalni, ponovo se ukazala prilika da njeni snovi postanu java.

Megan i Hari od 01. aprila i zvanično su slobodni i nezavisni od svih kraljevskih pravila, kako u poslovima, tako i u celokupnom životu.

Megan i Hari napustili Kanadu, ovde je sada njihov dom

Koronavirus zatvara granice mnogih zemalja širom sveta, a Megan i Hari uspeli da ostvare svoj plan i napuste Kanadu gde su boravili poslednjih meseci.

Kako piše “Page six”, Megan Markl i princ Hari, otišli su u Kaliforniju, gde planiraju da nastave svoj život.

Par je sa desetomesečnim sinom Arčijem odlučio da napusti Kanadu i porodični život nastavi u Los Anđelesu.

Razloga za to je više, a jedan od najvažnijih je to što je Holivud blizu i što će Megan moći da uskladi poslovni i privatni život.

Britanski “The Sun” navodi da se poznati par već raspitivao za nekretnine na Beverli Hilsu. A kada su pronašli onu koja im se dopala, odlučili su i da se presele.

– Tamo imaju dosta pomoćnog osoblja. Tu je smešten i njihov novi tim holivudskih agenata, kao i članovu PR tima i menadžera. Vojvotkinja od Saseksa tamo ima puno prijatelja, a što je najvažnije, njena mama Dorija je u Los Anđelesu – otkrio je dobro obavešten izvor.

Megan Markl na korak od ostvarenja svog velikog sna

A kako je uspela da svoj život preseli u centar fimske industrije, Megan je konačno od ostvarenja svoj velikog sna.

Naime, kako piše strana štampa ona više od svega želi da se ponovo vrati glumi i zaigra na velikom platnu.

Ipak, svesna je da sada može da bira, a bira samo najbolje.

Kako piše “Daily Mail”, Megan želi da radi samo sa rediteljima A liste kako bi bila sigurna da će dobiti ulogu nakon koje će je kritičari ozbiljno shvatiti.

Bivša zvezda serije “Suits” veoma je zabrinuta. Ona smatra da će kritičari biti posebno oštri prema njoj nakon povratka pred kamere. Zato želi da radi sa najboljima, kako bi greške bile minimalne.

Iako je dosad dobila mnogo ponuda, Megan smatra da je većina nije za nju. Kao i da je ispod časti da glumi takve likove, piše ovaj medij.

– Megan je svom timu jasno dala do znanja da će raditi samo s rediteljima A liste. Ali sa druge strane ona ne razume da to ne mora nužno da znači da i oni žele da rade s njom. To bi mogao biti vrlo dugotrajan i mučan proces. Jer Megan želi da kontroliše svaki aspekt projekta na kojem radi – zaključio je izvor za “Daily Mail”.