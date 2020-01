Čestitamo: Marina Tadić rodila ćerku

Marina Tadić rodila je ćerku kojoj je, kako je ranije i otkrila, dala prelepo ime Vera

Pevačica Marina Tadić (36) ispunila je svoju najveću životnu želju – postala je mama!

Marina se porodila i na svet donela zdravu devojčicu, kojoj je kako je već nedavno otkrila dala ime Vera.

Da je pevačica rodila svoju naslednicu prva je Instagramu objavila Svetlana Ceca Ražnatović, koja je Marini uputila preslatku čestitku.

– Čestitam! Draga Vera, neka si živa i zdrava. Dobrodošla! – napisala je oduševljeno Ceca.

Odmah zatim, usledile su i čestitke brojnih poznatih ličnosti.

Marina Tadić – Teško podnosim trudnoću

Marina je jedva čekala da trudnički dani prođu i da svoju mezimicu zagrli i uživa u njenom odrastanju.

– Teško podnosim trudnoću. Ne znam, možda je to tako jer sam u ovim godinama. Možda zato što još nisam iskusila to stanje, tako da mi je teško u smislu tih fizičkih stvari, imam i bolove u leđima. Petnaest godina stojim na štiklama svako veče, pa mislim da je i takav način života uticao na ove probleme. Iako sam trenirala i trudila se da zdravo živim, jednostavno sve je to uticalo na ovo sad, mada možda i ta moja građa i konstitucija imaju neki udeo u svemu, ali ja to onako muški podnosim – rekla je nedavno pevačica za “Scenu”.

Dugo se polemisalo ko je Marinin partner sa kojim će dobiti dete, a pevačica je u skladnoj vezi sa jednim beogradskim advokatom.

Marina kaže da svoju jaču polovinu nikada nije krila.

– Nisam ga krila, nego on nije čovek iz javnog života i nije nikad želeo da se slika. Ja takođe ne želim da potenciram njegovo javno pojavljivanje jer znam koliko je meni teško kad hoću da se opustim sa svojim prijateljima i onda uvek neka tenzija. Tako da je njemu ovo strahovito – iskrena je pevačica.

Marina presrećna zbog ostvarenja životne želje

Iako je tokom čitave trudnoće bila aktivna, Marina je odlučila da se povuče i posao ostavi po strani.

– Marina se povukla iz javnosti i posvetila privatnom životu. Njena želja je bila da se ne pojavljuje na gradskim dešavanjima te dugo nigde nije bila viđena. U proleće je uplovila u ljubavnu vezu sa mladim advokatom kojeg je godinama unazad poznavala i sa kojim se družila, ali se ljubav između njih stvorila tek nedavno. Sa prvim danima leta prošle godine Marina je saznala da će postati majka, što ju je posebno obradovalo – rekao je Marinin blizak prijatelj sa kojim je prvo podelila radosnu vest.

Čestitamo!