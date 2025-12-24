Sestričina Isidore Bjelice

Isidora Bjelica bila je jedna od najoriginalnijih pojava na našoj javnoj sceni. Ugledna književnica i dramaturškinja, poznata po oštrom jeziku i nesvakidašnjem stilu, preminula je u avgustu 2020. godine posle duge i teške bolesti.
Prezime Bjelica je retko, pa se verovatno nećete začuditi – ili možda hoćete – ako vam otkrijemo da je glumica Gordana Bjelica Isidorina rođaka.
Gordanina ćerka Teodora, takođe glumica, koju je, kako se priča, dobila u vanbračnoj vezi sa vojnim komentatorom Miroslavom Lazanskim, evocirala je uspomene na trenutke provedene sa tetkom.
– Isidoru pamtim kao najkul tektu na svetu. Sećam se, kad sam bila mala, moja mama i ona su se baš družile, a ja sam se družila sa njenom decom. Prvo sam čuvala Lava, pa onda Vilu. Igrala sam šah sa Dimitrijem (Bjelicom, Isidorinim ocem), on meni dođe deda, a i krstio me je.
– Tetka je uvek imala neke kul opaske, naravno i najlepše šešire i stajlinge koje mislim da niko nikada neće nadmašiti. Drago mi je što je postojala i što je bila u mom životu – rekla je lepa Teodora za Hype televiziju.
Pošto otac nije hteo da je prizna, odrasla je uz majku koja je žrtvovala karijeru kako bi se posvetila njoj. Teodora, koja će u avgustu napuniti 30 godina, dugo se bavila modelingom, a predstavljala je Srbiju na međunarodnim takmičenjima za najlepše devojke.
Glumački debi ostvarila je 2017. Osim po ulogama, javnost je zna i po njenoj vezi sa Igorom Kojićem. Zabavljali su se nekoliko meseci nakon njegovog razvoda od Severine. Tokom prethodne godine udala se u najvećoj tajnosti za hrvatskog fudbalera Karla Muhara sa kojim uživa u ljubavi.
