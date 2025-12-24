Nadimak Bate Mirkovića prati ga od rođenja

Zoran Bata Mirković, bivši fudbaler, a danas fudbalski trener, fudbal je počeo da trenira u mlađim kategorijama Rada. Šira javnost upoznala ga je kada je u sezoni 1993/94. zaigrao za Partizan, gde je je proveo tri godine. Učestvovao j u osvajanju dve šampionske titule i jednog nacionalnog kupa.

Kasnije je igrao za nekoliko inostranih klubova, a bio je i član naše fudbalske reprezentacije.

I nakon završetka igračke karijere ostao je u fudbalu, prvo kao direktor svih selekcija reprezentacije Srbije, zatim i kao trener. U julu 2025. Zoran Bata Mirković postavljen je na funkciju selektora mlade reprezentacije Srbije.

Od 2013. godine u braku je sa Sanelom Šaulić, starijom ćerkom Šabana Šaulića. Skladan brak, koji nikada nisu pratile ni primese skandala i tračeva, uveličala je ćerka Una.

Zoran Bata Mirković retko daje intervjue, ali je sada za sportissimo.rs pričao o svom sportskom putu, ali i privatnom životu. Između ostalog, otkrio je i kako je dobio nadimak po kojem ga svi znaju.

– Rođen sam 1971. godine, stariji brat 1970. Razlika između nas dvojice je godina i sedam dana. Kada sam se rodio brat je taman počeo malo da priča i uglavnom, kada sam došao iz bolnice pitao je ko je to. Pošto sam muško dete, rekli su – bata.

– Ja nisam imao mesec i po dana. Roditelji su bili u nekim svojim poslovima i nisu stigli da odu i prijave me. Mada, mislim da je bilo polemike i oko imena. U tih mesec dana za sve sam bio bata, i tako je ostalo i dalje.

Na kraju razgovora Zoran Bata Mirković uz smeh je konstatovao.

– Da sam bio žensko bio bih seka.