Lepa Brena i Dragana Mirković godinama su bliske prijateljice
Lepa Brena iznenadila je koleginicu i dugogodišnju prijateljicu Draganu Mirković. Brena je naime, poslovno nekoliko dana provela u Austriji, a vreme je iskoristila da obiđe Draganu i vidi njenu unuku Kseniju.
Dragana i deca su srdačno ugostili Brenu, dok se Dragana nakon posete koleginice oglasila i na društvenim mrežama.
– Kad meni moja drugarica Brena dođe u goste – napisala je Dragana uz fotografiju pored novogodišnje jelke.
Dragana i Brena provele su vreme u srdačnom, prijateljskom razgovoru, a sigurni smo da će ovako druženje pevačica postati tradicija.
Podsetimo, Draganu čeka puno poslovnih obaveza u narednom periodu. Za doček Nove godine nastupa u Sarajevu, a za reprizu u jednom restoranu u Beogradu.
