Ceca Ražnatović oštra: Javne ličnosti dozvoljavaju sebi sve i svašta samo da bi bili u centru pažnje

Svetlana Ceca Ražnatović je u razgovoru za televiziju objasnila kakav je njen lični stav po pitanju vaspitanja, ali i koliki je uticaj javnih ličnosti i njihovog ponašanja na publiku koja ih prati, ali i na društvo u globalu.

Pevačica tvrdi da je vaspitanje ono što je najbitnije, a da su javne ličnosti te koje i te kako moraju da paze na svoje ponašanje.

– Ako si u javnom životu apsolutno moraš da paziš na svaku reč i na svoje lično ponašanje, jer ti si model možda nekome, neko te prati i neko upija sve što kažeš, kako se ponašaš, i beleži tvoja dela. To je jedna velika odgovornost, ali mislim da ljudi ne shvataju kolika je to odgovornost, dozvoljavaju sebi sve i svašta samo da bi bili u centru pažnje, a u stvari rade nešto loše, pogotovo kada je omladina u pitanju – bila je vrlo konkretna Ceca.

– Nema to veze sa genetikom, već sa modelom vaspitanja. Ja sam se potrudila da svojoj deci objasnim. Ako ste zdravi u glavi, normalno da vam to nije bilo IN, ako ste poremećeni u glavi onda ćete se baviti primitivizmima, psovkama, svime nečim lošim što ne treba raditi, a što je sad nekako postalo IN, meni je to i dalje nešto što je bezveze i tako će i ostati – rekla je Ceca u emisiji “Ekskluzivno”.