Ceca Ražnatović: Najveći dar koji sam pored dece mogla da dobijem od Boga jeste sestra

Ceca ima veliku podršku svoje sestre Lidije Ocokoljić o kojoj se u javnosti malo zna. Ona joj je vetar u leđa za mnoge stvari, ali se ne eksponira i ne voli da se ističe mnogo u medijima. Okrenuta je porodici, suprugu, deci, ali za sestru je uvek tu. Upravo zbog toga je Ceca na društvenoj mreži Instagram podelila veoma emotivan status.

Naime, Ceca je objavila fotografiju na kojoj je sa rođenom sestrom Lidijom uz koju je napisala:

– Najveći dar koji sam pored dece mogla da dobijem od Boga jeste sestra. Moja Lidija koja me podržava i kada nisam u pravu, štiti me i čini jakom u svim životnim trenucima. Smeh, suze, sreću, tugu i radost, ali i sve ono što život može da učini tokom svih godina, lakše sam podnosila uz nju. Umivala me je ljubavlju kada sam tužna, tera me na smeh kada nije sve baš najsjajnije. Koliko god da je bilo teško, uvek je bila najača. Stena. Stroga. A najpre pravična. Osoba koja zna sve moje tajne i koja razume kada pogrešim, jer na kraju dana svi smo mi ljudi i dešava se da načinimo grešku. Pazi na mene kada stvari nisu onakve kakve bi trebalo da budu. Vraća me na pravi put kada mislim da su sve lađe potonule. Hvala ti što si uvek uz mene, uvek ću te voleti iz srca i moje duše... – napisala je Ceca.