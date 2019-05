Burne svađe, prevare i skandali vodili su ka krahu braka Darka Lazića i Ane Sević?

Iako su se Darko Lazić i Ana Sević razveli još pre više od godinu dana, sada su isplivali razlozi razvoda. Bivši supružnici nikada nisu želeli da govore o tome šta se zapravo dogodilo, ali u pitanju je bilo to što se Darko provodio sa nepoznatim devojkama.

Darko je svojevremeno, kako prenosi Kurir, nastupao u jednom popularnom beogradskom hotelu na velikoj žurki koja je tada upriličena. Oko njega su tada bile brojne devojke, sa kojima je Darko potom završio u hotelskoj sobi.

– Darko je pevao od 19 do 23 časa, cirkao je alkohol sve vreme i bilo je ludo. Svi su se zezali, jeli, pili, tu su bile i devojke. U prizemlju je bilo veselje s muzikom, a na spratovima su bile sobe. Darko nas je zabavljao, a kad je završio posao, dali su mu jednu zgodnu crnku da ga “počaste”, jer je super pevao. Posle 23 časa su njih dvoje otišli u sobu. On je bio skoro obeznanjen od alkohola – priča izvor za Kurir i dodaje da to veče pamti kao da je juče bilo zbog onoga što je usledilo kada je na žurku neočekivano upala Lazićeva tadašnja žena Ana Sević i napravila skandal!

– Sve je bilo super, ali smo se već svi pitali što Darko ne silazi iz sobe posle pet sati. U jednom momentu upala je Sevićka u hotel i počela da drami na sav glas gde je Darko. Bilo je jasno da joj je neko javio gde joj je muž i šta radi. Počela je da ga traži po hotelu i da pravi skandal, da viče kako zna da je tu, ali nije uspela da ga pronađe – kaže izvor i dodaje da je pevačica bila toliko besna da je čak trčala po spratovima.