Brodi Džener i Lijam Hemsvort postali bliski od kada su im se žene zaljubile jedna u drugu!

Polubrat slavnih sestara iz klana Kardašijan-Džener, Brodi Džener, javno je progovorio o tome u kakvom je odnosu sa glumcem Lijamom Hemsvortom. Naime, kako kaže, njih dvojica su sad kao braća, a tome je prethodila neverovatna situacija – njihove bivše žene su postale par.

Naime, Brodi se razveo od blogerke Kejtlin Karter, a pevačica Majli Sajrus ostavila je LIjama.

Njih dve su, potom, završile u Italiji na odmoru, ali ljubavna veza ovih devojaka brzo je bila gotova, te sada Majli ima novog dečka, muzičara Kodija Simpsona.

Brodi Džener se našalio na društvenim mrežama po ovom pitanju, ali deluje da ga je čitava situacija samo zbližila sa Lijamom, jer sada ističe da su poput braće.

– Mi smo sada kao braća, uskoro ću da ga posetim. Braća Hemsvort su sjajni momci – izjavio je Džener.

Brodi se sa Kejtlin pomirio, pa ju je branio od negativnih i osuđujućih komentara.

– To je previše negativnosti usmerene prema nekome koga volim i do koga mi je stalo. Osećao sam potrebu da to ispravni. Kejtlin i ja smo bili najbolji prijatlji šest godina i to ćemo ostati. Mi smo, kao mnogi pre i nakon nas, odrasli i krenuli u različitim pravcima nakon šest godina. Odlučili smo da će najbolji potez za nas dvoje biti da čuvamo našu ljubav ali da se moramo razdvojiti. Poštujem Kejtlin i jako mi je stalo do nje. Zaslužuje da krene dalje sa poštovanjem i srećom – zaključio je Brodi.

Iako je u početku od sebe pokušao da napravi žrtvom ove situacije, Brodi je vrlo brzo uplovio u novu vezu sa manekenkom Viktorija sikreta Džosi Kanseko.