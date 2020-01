Najzad je sve jasno: Bred otkrio hoće li mu Dženifer biti pratilja na dodeli Oskara

Bred otkrio ono što sve zanima

Da neke ljubavi nikada ne umiru, bar što se znatiželjne javnosti tiče, dokazuju holivudski glumci Dženifer Aniston i Bred Pit, koje obožavaoci pošto-poto hoće da pomire. Od kako je on stavio tačku na brak sa glumicom Anđelinom Džoli, nagađanja ne prestaju, a od njihovog prvog, makar javnog, susreta na dodeli SAG nagrada, i kladionice su izbacile kvotu na opciju kada će se Dženifer i Bred pomiriti?

Ima i onih kojima njihovo pomirenje ne bi bilo dokaz da ljubav postoji, jer ne zaboravimo da je Bred ipak ostavio Dženifer zbog Anđeline i nametnuo joj epitet “večno tužne i ostavljene” žene. Analiza njihovih pogleda i dodira kada su se susreli oči u oči pre očima budnih fotoreportera otkrila je da tu ima strasti, pa novinari nisu odoleli da na Međunarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari pitaju Bred Pita da li planira da povede Dženifer Aniston na ceremoniju dodele Oskara koja se održava sledećeg meseca.

Bred se prvo nasmejao a potom i priznao da nema pratilju za dodelu Oskara.

– Ne znam, blagosloveno sam naivan i ostaću takav, izjavio je Bred Pit za “Entertainment Tonight” istakavši da ne čita vesti. Kasnije je dodao da mu je Dženifer dobra prijateljica.

Kako su se upoznali Dženifer i Bred

Dobar deo planete zna da je Bred ostavio Dženifer nakon četiri i po godine braka zbog, tada fatalne Anđeline Džoli, ali je manje poznato kako su Dženifer i Bred poznali. Kako su pisali strani tabloidi, susret su ugovorili njihovi menadžeri koji su smatrali da su rođeni jedno za drugo.

U to vreme oboje su bili jako uspešni Bred je odigrao neke od svojih najboljih uloga u filmovima “Sedam” “12 majmuna” dok je Džen snimala petu sezonu “Prijatelja”.

Očigledno su ih menadžeri jako dobro poznavali s obzirom na to da ljubav planula na prvi pogled. Par je na svadbu potrošio oko milion dolara a prvi ples otplesali su na pjesmu “The Way You Look Tonight”.