Brat blizanac Kendal Džener preko noći postao glavna zvezda slavne porodice (foto)

Poznata manekenka Kendal Džener žari i pali modnim pistala, ali u poslednje vreme njenu slavu, kao i slavu čitave porodice Kardašijan – Džener preti da zaseni mladi Kirbi Džener (21) – njen brat blizanac.

Ovo inače nije njegovo pravo ime, ali njegova mističnost je upravo i ono što ga je učinilo planetarno poznatim.

Kirbi je poslednjih godina postao miljenik Instagrama, a fanovi ga obožavaju jer je komičar, ljubitelj svih stvari, majstor fotošopa, amaterski model, ali i ono što je najvažnije – brat blizanac Kendal Džener.

Kirbi je više puta bio nominovan i za prestižne nagrade Webby i Shorty koje se svake godine dodeljuju za humor, najbolje fotografije, i parodiju na društvenim mrežama.

Koliko je vičan u korišćenju fotošopa, za koji je izjavio da ne zna ništa, govori i činjenica da veoma vešto svoj lik uklapa u fotografije na kojima je njegova sestra Kendal.

Pogledajte, pa sami procenite…

– Većinu života sam proveo van očiju javnosti, uglavnom zato što me nije zanimalo da budem na televiziji. Kada je moja porodica snimala prvu sezonu emisije “Keeping up with the Kardashians”, bilo mi je samo 10 godina i bio sam opsednut vožnjom rolera, pa sam se samo držao toga. Jedne godine je trebalo da se pojavim u pomenutom šouu, ali sam se slučajno zaglavio u cevi za odvod pred kućom i tamo proveo dva meseca. Uglavnom, sada bih ipak voleo da se više pojavljujem u porodičnom šou programu, jer počinjem da shvatam mnogo ozbiljnije svoju karijeru – duhovito je ispričao Kirbi za strane medije.

Uživajte još malo u njegovim sjajnim “nameštenim” fotografijama.

