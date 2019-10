The Brand New Heavies krajem oktobra u Beogradu: Publika u Srbiji nosi neku vrstu slobode koju nismo videli na drugim mestima

Autentični jazz/funk/soul/R’n’B sastav, The Brand New Heavies, održaće dva koncerta 29. i 30. oktobra u beogradskom klubu Bitefartcafe, u okviru koncertnog serijala Musicology Barcaffè Sessions. Smatraju se pionirima londonske „Acid Jazz“ scene, koji su u eri gde je dominantan hip-hop, uspeli svoju veliku ljubav prema „fank gruvu“ iz sedamdesetih godina da transformišu u sofisticirani zvuk koji ide putevima klasičnog soula. Bend su 1985. godine oformili školski prijatelji iz londonskog predgrađa Ealing, bubnjar/klavijaturista Jan Kincaid, gitarista Simon Bartholomew i basista/klavijaturista Andrew Levy, da bi Simon i Andrew danas iza sebe imali preko 2,5 miliona prodatih albuma i veliki broj uspešnih singlova koji su se našli na svetskim top listama.

Njihovi nastupi poznati su po dobroj, energičnoj atmosferi i vrhunskom provodu. Ovaj sastav je već nastupao u Beogradu u okviru istog serijala pre tri godine, tada je održao rasprodate koncerte o kojima se i dalje priča. Beogradska publika će ovog puta imati priliku da bude među prvima koji će uživo čuti pesme sa novog albuma, koji je ovaj sastav izdao početkom jeseni, a za koji članovi benda kažu da je najbolji album do sada.

Andrew Levy nam je bio sagovornik pred predstojeće koncerte koje će sastav održati u Beogradu:

Nedavno ste izdali novi album pod nazivom „TBNH“. Da li možete da nam kažete nešto više o tome šta ovaj album predstavlja za vas?

– Album zapravo predstavlja krajnu destinaciju jednog izvesno teškog muzičkog putovanja, u kojem je jedan od glavnih članova benda odlučio da nas napusti. Naša želja je jako dugo bila da snimimo najbolji album do sada, tako da smo zbog toga dugo i tragali za idealnim rešenjima u svakoj pesmi. Stavili smo fokus na kreaciju, stvaralački proces, autorsku muziku i neosporno besprekornu produkciju, i verujem da smo time zapravo i uspeli da snimimo najbolji album do sada.

Sa kim ste sve sarađivali na novom albumu?

– U toku naše višedecenijske karijere, sarađivali smo sa brojnim kolegama izvođačima i te saradnje su nam oduvek bile dosta drage. Zato smo odlučili da se sa novim albumom vratimo radeći upravo ono što najviše volimo – pozvali smo veliki broj kolega, kao što su naša N’Dea Davenport, Siedah Garret, nova pevačica Angela Ricci, Angie Stone i dr. Jedan od meni lično dražih singlova, „These walls“ producirao je Mark Ronson, dok ga je N’Dea otpevala. Morate ga čuti!

Od samog početka, bend je promenio veliki broj članova. Kako ste uspeli da održite taj originalni vibe sa početka karijere?

– Mi smo bend osnovali još u školi. Prve tri godine proveli smo „džemujući“ i to nas je spojilo i na muzičkom, ali i na drugim nivoima. Prošli smo od instrumentalnog sastava, koja je potom ubacila i duvačku sekciju, da bismo na kraju imali i vokaliste. Naša konekcija je uvek bila jaka, i upravo nam ona dozvoljava da nastavimo bez obzira na to ko je glavni vokal, iako je svaki novi član oplemenio bend na neki način.

Već ste nastupali na Musicology serijalu u Beogradu. Fanovi pričaju da je bilo nezaboravno. Kako to da imate tako dobru konekciju sa srpskom publikom?

– Publika u Srbiji nosi neku vrstu slobode koju nismo videli na drugim mestima. Nekome to možda zvuči neverovatno, ali zaista se vidi u načinu na koji reagujete na muziku, kao i to kako uz nju plešete, odnosno način na koji uzvraćate energiju. Način na koji su ljudi plesali na koncertu inspiriše nas da damo više. To je uzajamna stvar.

Ovaj serijal odlikuju koncerti održani u intimnijoj atmosferi, gde muzičari i publika mogu neposrednije da se povežu. Da li ste navikli da nastupate u takvoj atmoferi. Šta fanovi mogu da očekuju od ovog koncerta?

– Mi smo navikli da nastupamo u prostorima različitih kapaciteta, od 80 000 ljudi koje prima Wembley Stadium, pa do privatnih žurki za 100 ljudi. Uvek se trudimo da prilagodimo show publici, tako da se baš radujemo predstojećem koncertu. Biće jako energično! Mi volimo da pravimo žurku. Priključite nam se!