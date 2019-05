Brak Džordža Klunija u krizi: Amal je očekivala da će se najzad smirti (video)

Džordž Kluni je jedan od majstora svog zanata, i dok je neverovatno uspešan u svom poslu i ima zavidnu karijeru, isto se ne može reći za njegovu ulogu roditelja u braku sa Amal Kluni!

Njegovi komentari povodom rođenja kraljevske bebe poslednjih nedelja prilično su uzdrmali javnost, i dok su se fanovi nasmejali njegovim forama o lošem roditeljstvu i nemogućem kumstu, jer kako kaže “jedva izdržava kao novopečeni otac” , njegova supruga nije tako vedre prirode i prema navodim izvora, tako nešto smatra potpuno detinjastim i neprimerenim.

– Džordž stalno priča o tome kako je loš otac, a to samo pogoršava situaciju u njihovom braku koji je već sada na klimavim nogama – priznao je izvor.

Njihov brak je postao toliko neizdrživ, da je Amal navodno nekoliko puta pretila odlaskom!

– Džordž je rekao da će uraditi sve što može kako ga ne bi napustila, da će se promeniti, i bukvalno je molio na kolenima da ga ne napusti – dodao je izvor blizak holivudskom paru.

Svađe u skoro petogodišjem braku dvoje ljubavnika nisu nikakava novost. Prema tvrdnjama izvora i drugih bliskih prijatelja holivudskom paru, njih dvoje su potpuno različiti tipovi ljudi.

– Amal je isprva gotivila to što je Džordž zabavan i što je takav laskavac. To ju je privuklo, ali nakon večanja 2014. godine, očekivala je da se on smiri i više posveti porodici – objasnio je izvor.

Džordž je ipak navodno jako uplašen jer je svestan da mu je ovo poslednja šansa za brak, obzirom da je već u pedesetšestoj godini života. Prema rečima izvora, obećao je Amal da će se promeniti i spreman je da uradi sve što je u njegovoj moći kako bi konačno “odrastao”.

– Čak je pristao da ide na terapiju. Uradiće sve da je učini srećnom. Za njega razvod nije opcija!

Još od te kobne rasprave koja se nedavno dogodila, a u kojoj je Amal zapretila da će ga ostaviti, Džordž zaista radi sve što je u njegovoj moći da pokaže svojoj supruzi da je zaista voli i da je brak za njega svetinja.

“Imam predivnu ženu i dvoje divne dece” , izjavio je glumac u nedavnom intervjuu koji je dao za američke medije, navodeći da je nekada živeo bezbrižan život bez puno razmišljanja, ali da su se njegovi prioriteti sada promenili.

Kako je sam glumac objasnio, teško je funkcionisati kada je svaki potez ispraćen “budnim okom javnosti”. On je poznati i uspešan glumac, a Amal je visoko plasirani advokat. Oboje imaju uspešne karijere, a jedini cilj im je da zaštite svoje dvadesetčetvoromesečne bebe.

– Iako se Džordž povremeno šali, njemu zaista jeste stalo do porodice i zaista želi da ih zaštiti od javnosti, paparaca i medija. Neće dozvoliti da ništa poremeti njihov mir, pa čak ni njegovo ponekad detinjastvo i glupavo ponašanje – dodao je izvor.