Bono Voks posvetio pesmu Italijanima: Pevaj mi preko krovova i nikad nećeš biti sam

Irski roker Bono Voks posvetio pesmu svima koji se bore sa koronavirusom , a posebno su ga inspirisali Italijani



Zbog pandemije koronavirusa život je stao u mnogim zemljama. Samoizolacija u cilju zaštite zdravlja i života ljudi na snazi je u mnogim državama, a ljudi nalaze radost života u malim stvarima koje su im dostupne i u izolaciji. Da muzika dopire do svih, i onih koji već danima nisu izašli iz svojih domova, vođa grupe “U2” Bono Voks je napisao pesmu koju je posvetio, pre svega, Italijanima koji se nalaze u strogom karantinu zbog pandemije koronavirusa.

Bono Voks je pesmu “Let Your Love Be Known” objavio na svom Instagramu i to je prva pesma koju je irski roker napisao od 2017.godine.

–Ne možeš dodirnuti, ali možeš pevati preko krovova, pevaj mi preko telefona, pevaj i obećaj mi da nećeš stati, pevaj i nikad nećeš biti sam–

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели U2 Official (@u2) дана 17. Мар 2020. у 2:28 PDT



– Svim Italijanima koji su me nadahnuli. Svim Ircima, svima koji su u teškoj situaciji, ali još pevaju. Lekarima, sestrama, borcima na prvoj liniji, vama pevamo – napisao je Bono posvetu uz novu pesmu koju je kaže napisao sat vremena pre objave.

Pesmu je izveo sam uz klavir, a video snimak je verovatno nastao u njegovom domu u Dublinu. Objavio je na Dan svetog patrika, irski nacionalni praznik, a govori o pustim ulicama, izolaciji i strahu.

Zbog pandemije koronavirusa otkazana i ovogodišnja Evrovizija

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели EUROVISION • ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 (@eurovisionclub) дана 18. Мар 2020. у 7:33 PDT



Organizatori su bili prinuđeni da Evroviziju otkažu, objavila je Evropska radiodifuzna unija (EBU). Televizijski događaj, na kojem učestvuju predstavnici 41 različite zemlje iz cele Evrope, a i šire, trebalo je da se održi u Roterdamu od 12. do 15. maja.

Ipak, organizatori su na Tviteru objavili da u maju neće biti Evrovizije.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020



– Već nekoliko nedelja tražili smo alternativne opcije da se nastavi muzičko takmičenje Evrovizija. Ipak, zbog širenja koronavirusa u Evropi i zabrana koje je izdala vlada, nemoguće je da se sve desi kako je planirano. Ponosni smo što je Evrovizije bez prekida bilo poslednjih 64 godine. Ali i veoma smo tužni što se ne može odigrati u maju – stoji u zvaničnom saopštenju koje je objavljeno na Tviteru.