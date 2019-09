Bolest je zaustavila: Opra Vinfri prvi put otkazala snimanje emisije

Američka voditeljka i novinarka Opra Vinfri spada u grupu ljudi koje gotovo ništa ne može da natera da odloži poslovne obaveze, pa čak ni bolest. Međutim, jaka upala ju je primorala da mesec danas stavi sve na pauzu.

-Mislila sam da me uhvatila tek prehlada, ali nije bilo to, rekla je Opra u “Šou Elen Dedženeris, završila sam u sobi za hitne prijeme, a onda su mi rekli da imam jaku upalu pluća.- rekla je 65- godišnja voditeljka i otkrila do kakvih je komplikacija došlo.



-Ponovo sam otišla na snimanje pluća i rekli su mi da je gore nego što su mislili. A kad mi je lekar na vrat stavio stetoskop na vrat videla sam onaj “O moj Bože nešto nije u redu s vama” izraz na licu. Odmah je rekao da je ozbiljno, nije ništa skrivao. Naglasio mi je da moram da otkažem sve poslove, ispričala je Opra



-Nikad nisam ništa otkazala, uvek sam radila čak i kad sam bila bolesna. A on mi je zabranio sve, mesec dana letova i sve poslove, otkrila je. Naredio mi je nedelju dana strogog mirovanja i inhalacije. Ne igrajte se sa prehladom ni upalom pluća, lečite se odmah jer može postati ozbiljno, poručila je poznata voditeljka.