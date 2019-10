Bivša devojka otkrila sve: Da li je Sofija Milošević “otela” Luku Jovića od Anđele?

U medijima se nedavno pojavila vest da je Sofija Milošević zavela Luku Jovića, “rasturivši” vezu između fudbalera i Anđele Manitašević s kojom on ima osmomesečnog sina.

Ipak, ma koliko vest bila “sočna” i tabloidna, istina je sasvim drugačija.

Lukina bivša verenica Anđela Manitašević, koja sa njim ima sina , odlučila je da medijima otkrije šta je istina u toj priči.Davida

Anđela i Luka su naslednika dobili pre osam meseci, u februaru ove godine, međutim kako Anđela kaže, njih dvoje nisu u vezi od 2016. godine!

– Luka i ja smo bili prava priča od 2014. do 2016. godine. Tada smo se ludo voleli, ali ljubav se ugasila i razišli smo se sasvim normalno, civilizovano. Međutim, 2018. smo se sreli i proradila je strast. Zatrudnela sam neplanirano, ali kad se već desilo – oboje smo bili za to da se rodi dete. Sada imamo Davida i zahvalni smo bogu na tom daru. Međutim, mi nikad od 2016. godine nismo bili u vezi. Imamo naše dete, ali svako može da radi šta hoće – rekla je Anđela u razgovoru za Alo! naglasivši da zaista nema ništa protiv veze Luke i Sofije, naprotiv.

– Želim mu svu sreću na svim poljima. Odmah da vam kažem, Luka je otac mog deteta, mi se redovno čujemo video-pozivima iz Madrida. Za njega su vrata našeg doma otvorena i u dva sata ujutru. Kad god je u Beogradu, dođe da vidi našeg sina, pažljiv je otac, dobar i to je meni najbitnije. Odemo na piće sve troje ili na ručak, večeru. A s kim se on viđa, Sofija ili neka druga, to mene stvarno ne zanima – navela je ona.

Anđela je dodala i da su Lukini roditelji divni i da ona i David često odlaze kod njih u Bijeljinu, budući da su mnogo vezani za unuka.

– Naravno da je i njima ova naša priča neobična, ali i Luka i ja pokušavamo da im objasnimo kako stvari stoje i da je najbitnije da smo dobri otac i majka našem sinu – dodala je Anđela za gorepomenuti list.

Podsetimo, Luka Jović i Sofija Milošević u vezi su od avgusta meseca, a zajedno su uslikani u Madridu, gde on boravi zbog profesionalnog angažmana.