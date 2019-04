Biljana Tipsarević o životu sa teniserom: Pored Janka se uvek osećam ženstveno i voljeno

Biljana i Janko Tipsarević važe za jedan od najskladnijih parova, međutim kreatorka otkriva da su imali uspona i padova kroz svoju dugogodišnju vezu.

Poznati par zajedno je 14 godina, a iako sada Janko svakodnevno ume da bude pravi džentlmen prema supruzi, ona tvrdi da na samom početku veze teniser i nije bio toliko zreo za ozbiljnu vezu.

– Mi smo jako dugo zajedno i on je stvarno pravi džentlmen i pored njega se uvek osećam vrlo ženstveno i voljeno. Janko ima manire i to neko džentlmensko ponašanje koje se u današnje vreme nažalost ne sreće baš često. Ne mogu da kažem da je bio takav kad smo imali 21 godinu i kad smo bili jako mladi, ali kako sazreva kao ličnost tako sazreva i kao muškarac i mnogo sam srećna zbog toga. Naravno da i ja njemu istom merom uzvraćam – kaže Biljana Tipsarević.

Kreatorka je ujedno i najveća podrška Janku, pa ga neretko prati na turnirima. Tipsarević često ume da istakne da mu je supruga najveća podrška, dok ona tvrdi da je jako strastvena navijačica.

– Nerviram se jako na Jankovim utakmicama jer sam strastven navijač i volim adrenalin koji sport pruža. Sve što radim i sve što se tiče njegovog i mog posla doživljavam strastveno i punim srcem – 100 odsto sebe dajem. Ipak njegovu karijeru pratim evo već 14 godina i bila sam uz njega kroz sve trenutke kroz koje profesionalni sportista prolazi, generalno kao životni partner, kao i on uz mene. Mada što sam starija manje se nerviram, dolazi to sa zrelošću jer shvatate sve će biti na kraju u redu, samo da smo mi živi i zdravi. Dosta toga smo prošli, tako da kada proživite tako malo stresnije situacije, počnete da cenite neke trenutke. Makar to bilo i ‘izgubio je meč’ – samo da je on živ i zdrav i da dobro igra – otkriva Biljana i dodaje da je i njihova ćerka odskoro zainteresovana za tenis:

– Doskoro je bila mala, pa nije bila svesna, tek je sada postala svesna šta tata radi. Sad je i ona počela da trenira tenis.