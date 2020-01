Biljana Obradović: Svakog momka sa kojim sam bila u dužoj vezi nisam upoznala našminkana

Biljana Obradović, prva dama Partizana, iskreno o muškarcima, ulepšavanju i ljubavi

Biljana Obradović, voditeljka i PR fudbalskog kluba Partizan, voli da bude doterana, pa nas je i sama navikla da je uvek tip top sređena.

Biljanu na javnim dešavanjima uglavnom moženo videti u svedenim i elegantnim izdanjima, ali priznaje da to nije nešto što ona nosi privatno.

– Privatno volim da se osamljujem. Da budem u trenerci, sa vezanom kosom u patikama sa prijateljima. Ovo je poslovni look, ali sam privatno u tenerci i patikama, idem na jogu, volim da meditiram i u poslednjih par godina privlače me duhovne stvari – ispričala je ona za “Informer”.

“Ne stižem da vežbam onoliko koliko želim jer radim dva posla. Što se lica tiče, u pitanju je genetika. Obe bake i mama su mi baš mladolike. Promenila sam ishranu, ali sam zadržala sve obline. Morala sam privremeno da se odreknem voća, mlečnih proizvoda, pirinča i krompira. Vratila sam se jogi…”

Biljana Obradović priznaje da joj se muškarci slabo udvaraju

Biljana je po prirodi vesela osoba, voli druženje, kao i izlaske.

Voditeljka otkriva da joj se muškarci slabo udvaraju, ali da isto tako imaju veliko poštovanje prema njoj kao portparolu fudbalskog tima Partizan.

Biljana Obradović: Najbolje funkcionišem među muškarcima

Da ljubav koja može da traje godinama ne dolazi samo zbog fizičke lepote, Biljana se uverila više puta.

– Svakog momka sa kojim sam bila u dužoj vezi nisam upoznala našminkana. Uvek sam ih upoznavala bez trunke šminke. Dečka sa kojim sam živela tri godine upoznala sam na poslu nenašminkana, sa vezanom kosom. To je možda poruka devojkama da za ozbiljnu vezu uopšte nije bitno kako će ih momci upoznati – istakla je Biljana i dodala da je možda to pravi recept za pravu i dugovečnu ljubav.

Biljana smatra da su trendovi koje su nametnule društvene mreže loši za devojčice.

– Radila sam više od 700 intervjua. Sve do danas sam ostala jedina novinarka koja je radila intervju sa Viktorijinim anđelima. Adrijana Lima je davala intervju sa viklerima na glavi, pored nje je bila pica. Pričala je i o Srbiji, o deci, ma bila je skroz slatka i opuštena – rekla je voditeljka svojevremeno za “Scenu” i dodala:

– Poznatim manekenkama je muka od šminke, šljokica… One su željne normalnog života, da leže u pidžami, da uživaju. Ni one nisu savršene, imaju i celulit i bore. I one muku muče, svaki dan moraju da vežbaju, samo što je razlika u tome što one tako izgledaju za milione. Otkako su se pojavili filteri na društvenim mrežama, više ništa nije isto. To je loš primer za devojčice.

Biljana Obradović – Gospodin pravi ne postoji

Iako je srećna i zadovoljna svojim životom, Biljana ne veruje da postoji “gospodin pravi”.

– Gospodin pravi i gospođa prava ne postoje. Vama samo neko u određenom trenutku prija, fizički vam se dopadne, a onda kroz upoznavanje i druženje gledate da napravite najbolji balans svih mana i vrlina. Kod mene se to samo desi, energija i to je to. Priznajem nije davno pa, eto, možda je vreme da i ja to sebi da poželim (smeh). Nisam tip koji ide iz veze u vezu. Sama super funkcionišem, a još bolje sa pravim parom. Jednostavno, treba da ga doživim kao muško i da to osetim. Kad volim to je strasno i dugo – priznala je voditeljka za “Blic”.