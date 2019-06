Biljana Obradović: Sada sam više upućena u povrede fudbalera nego u novu „Chanel” kolekciju

Dok se pripremala da obeleži važan datum, godinu dana od operacije tumora, priznala je da više zna o povredama fudbalera nego o novoj Chanel kolekciji

Šta ste radili u proteklih pola sata, pre nego što ste odvojili vreme za našu istoimenu rubriku?

– Završila sam snimanje najava za emisiju „Biljana za vas”, presvukla se i obavila tri telefonska poziva, od kojih je jedan bio sa direktorom marketinga Partizana oko nekih zajedničkih projekata.

Kako izgleda jedan vaš sasvim običan utorak?

– Dan počinjem desetominutnim vežbama meditacije koje se zovu „kodovi zdravlja”. To je podizanje tela na određenu frekvenciju. Onda popijem kafu i krećem dalje. Utorak je rezervisan za studio i moju emisiju. U redovnim okolnostima ostatak dana posvećujem obavezama u FK Partizan, ali pošto je završena sezona, danas ću to vreme iskoristiti za sebe. Idem na pilates, pa na masažu i kod homeopate. Pripremam se za sutrašnji dan, meni posebno važan, a to je godinu dana od operacije tumora.

Da li su zdravstveni problemi konačno iza vas?

– Dobro sam, ali nema opuštanja. Maksimalno vodim računa o sebi. Drago mi je što sam svojim primerom pomogla mnogim ženama. Često mi pišu i pitaju za savet, manje su uplašene kad vide kako funkcionišem. Na Prvoj hirurškoj klinici rekli su mi da ne pamte kada su imali pacijenta sa tako „zdravom glavom”, kao što je imam ja. Pozitivan stav je pola zdravlja.



Koje poslovne ideje trenutno okupiraju vašu pažnju?

– Do 14. juna ne moram da razmišljam o fudbalu 24 časa dnevno. Imam više vremena da napravim plan kako da ugodim sebi. (smeh)

Mnoge žene kažu da su im bile potrebne godine da nauče kako da budu „dobre” prema sebi.

– Dosta radim, stalno negde jurim. Čak i kada odem na jogu ili kozmetički tretman, to je u svrhu posla. Definitivno mi treba još vremena da savladam lekciju „kako ugoditi sebi bez griže savesti”.

Šta radi novinar kad mu se sagovornik ne pojavi na dogovorenom snimanju?

– Precrta ga zauvek! Za mene je to oličenje bezobrazluka i nepoštovanja tuđeg vremena i rada. Razumem ako se to desi zbog bolesti ili neke neplanirane situacije, ali ne doći na intervju zato što nisi mogao da se probudiš jer si celu noć igrao igrice, a upravo to je doživela moja novinarka od jednog mladog glumca, nema opravdanja.

Od brojnih intervjua koje ste uradili, koji je obeležio vašu karijeru?

– Iza mene je 700 ekskluzivnih intervjua. Možda bih mogla da izdvojim prvi razgovor sa Džordžom Klunijem, pošto je pre dvadeset godina to delovalo kao nemoguća misija. Pamtim i onaj polu-politički sa Anđelinom Džoli.

Kada ste otkrili čari fudbala?

– U mojoj porodici svi su „grobari”, otac je počeo da me vodi na utakmice kada sam imala četiri godine. Posao u fudbalskom svetu doživela sam kao ogroman izazov. Prve dve godine bilo mi je mnogo teško, ali uspela sam. Ponosna sam na poslovne standarde koje sam postavila. Da budem iskrena do kraja, danas više znam o povredama fudbalera nego o novoj „Chanel” kolekciji. (smeh)



Da li je tačno da je trebalo da se zovete Ana Marija?

– To je bila želja moje bake. Međutim, roditelji su na letovanju sreli jednu slatku devojčicu po imenu Biljana i odlučili da to ime daju ćerki.

A ko vam je dao nadimak „Grejs Keli”?

– Mirjana i Marija, vlasnice agencije “Elite model look”, sa kojom sam sarađivala do 2002. godine. Bila sam krhka, nežna i otmena, pa sam ih kao takva verovatno podsećala na čuvenu glumicu.

U kojim situacijama je prednost biti plavuša?

– Kada ne želim da pričam sa neznancima glumim plavušu. (smeh) Sa ovakvim mozgom i stavom privući ću svakog, bez obzira na boju kose.

Od svega što imate u ormanu, koji komad odeće vam je najdraži?

– Mala crna haljina. Rado je nosim uz visoke potpetice i dobru tašnu. To je kombinacija sa kojom nema greške, odraz stila.

Šta uvek nosite u torbi?

– Telefon, ključeve od kola, slušalice.

Postoji li osoba sa kojom i pored najbolje volje niste uspeli da nađete zajednički jezik?

– Sa svima negujem korektan profesionalan odnos, ali malo je onih sa kojima privatno pijem kafu.

Najbolje se osećam ušuškana u svom mikrosvetu.

Umete li da svirate neki instrument?

– Nekoliko godina sam išla na časove klavira. To je prestalo da me zanima kada sam krenula u srednju školu.

Koja je sledeća destinacija za koju kupujete avionsku kartu?



– Leto ću provesti radno, sa fudbalerima putujem na Zlatibor i u Sloveniju. Ako ugrabim nekoliko slobodnih dana, sa najboljom drugaricom ću otići na Ibicu.

Postoji li u vašem životu „Gospodin Pravi”?

– U emotivnom smislu, da sam zaljubljena i da imam partnera – ne. Ali, postoji na drugi način.

Šta je lek za sve?

– Zagrljaj osobe koja vam znači.

Ko bi bio idealan sagovornik za intervju, sa kim biste voleli da završite novinarsku karijeru?

– Putin ili Madona. Toliko toga sam uradila da sam prestala da maštam. Prestižna dešavanja na kojima se blogerke danas utrkuju da odu ja sam obišla još pre petnaest godina. Spremna sam za nove izazove, nevezane za profesiju.