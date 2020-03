Biljana Obradović o pandemiji: Uvek i od goreg ima gore

Biljana Obradović poslala snažnu poruku

Zbog pandemije koronavirusa koja je blokirala svet, brojni ljudi nalaze se u samoizolaciji ili u izolaciji. Iako je to za dobrobit života i zdravlja svih nas, mnogi teško podnose činjenicu da ne mogu da izlaze iz svojih domova. Voditeljka Biljana Obradović je zato poslala snažnu poruku, prisetivši se svog teškog životnog perioda kada je vodila bitku sa karcinomom pankreasa iz koje je izašla kao pobednik.

Neda Ukraden: Ovo je zlo vreme iskušenja i tragedija

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Biljana Obradovic (@biljanacity) дана 14. Мар 2020. у 6:51 PDT



– Postoje stvari koje se nikad ne zaboravljaju, a to je kada gledaš kroz prozor i dao bi sve na svetu da siđeš dole i sedneš sa svim onim ljudima za koje ni ne znaš ko su. Da osetiš ukus kafe, koju ne smeš da piješ ili pukneš od sreće kada ti kažu da danas možeš da doručkuješ malo kiselog mleka koje si toliko čežljivo tražio pogledom svih prethodnih dana, a nisi smeo, a da si kod kuće možda ga ne bi ni pogledao, a on ti u onom plehanom tanjiru izgleda kao najlepša torta. Onda nema srećnijeg od tebe kada si trećeg dana uz divne sestre uspeo da napraviš tri metra hodajući od svog kreveta – napisala je Biljana i podelila fotografiju iz bolnice.

Stigli rezultati: Đorđe David zaražen koronavirusom

Iako sam neko ko redovno ide na sve kontrole, ipak se desi da zanemarimo pojedine delove kao što je abdomen. Pankreas nažalost daje simptome tek u fazi maligniteta, kada nema spasa. Ja sam imala cistični tumor pankreasa, koji je na vreme operisan kako ne bi postao maligni. Kao javna ličnost i neko ko se bavi sportom, apelujem da vodimo zdrav život i da radimo sistematski pregled jednom godišnje

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Biljana Obradovic (@biljanacity) дана 26. Мар 2020. у 12:33 PDT



– Zato sedite kod kuće i ne fantazirajte. U toplom ste, možete da hodate, jedete, pijete, telefonirate… Proći će karantin, a divni lekari će i dalje raditi kao što rade i sada. Sestre će brinuti o bolesnicima kao i pre Korone, samo što ima onih koji možda nikad neće izaći iz karantina, jer su teški onkološki bolesnici, deca i stari, jer za njih traje godinama nešto gore od ovoga. I meni je dosadno sada, deca mi skaču po glavi, ne krećem se, pojela bih vola sa ražnja, a uz sve to i radim, a kad me “uhvate bube” uđem da pogledam baš ove slike da bih došla sebi i setila se kako sam tada samo želela da dođem kući i molila Boga da posle mesec dana sakupim snagu i prošetam 10 minuta. I zato ne zaboravite da aplauz zdravstvenim radnicima treba da traje i posle Korone, jer oni rade non stop… A u svemu ima i od goreg gore, teške operacije se i dalje rade, a hirurzi stoje i po 10 sati na nogama. Zato smejte se, vežbajte, mažite nokte – napisala je voditeljka.