Bijonse u suzama: Moja tata se bori s rakom

Bijonse Nouls preživljava porodičnu dramu, jer je njen otac, Metju Nouls oboleo od karcinoma dojke, koji se kod muškaraca javlja vrlo retko.

Metju Nouls (67), otac pevačice Bijonse (38), ispričao je o svom raku dojke u emisiji Good Morning America, prenosi Daily Mail.

Rak dojke u 99 posto slučajeva javlja se kod žena, a kod muškaraca je vrlo redak. Međutim, nije nemoguć.

Voditelja emisije zanimalo je kako je tu vest saopštio svojoj porodici s obzirom na to da su on i supruga, ostali čvrsto povezani zbog podrške ćerkama, uprkos tome što su se 2011. razveli. Metju i njegova bivša supruga Tina Nouls (65) mnogo puta su viđeni kako zajedno bodre Bijonse na njenim nastupima. Pevačica je takođe više puta rekla koliko im je svima važna porodična podrška, a Metju je mnogo puta rekao da u potpunosti podržava svoju ćerku, a to je ponovio i u spomenutoj emisiji.

– Mislim da je lepota njene kreativnosti i ono što je čini posebnom, a to je da se svi mogu poistovetiti s njom. Svi smo mi nekada bili razočarani i prošli smo kroz proces tugovanja, ljutnje i razočarenja, a posle toga i prihvatanja oprosta – ispričao je.