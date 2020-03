Bez grubih reči: Milica i Petar raskinuli?

Milica i Petar odlučili su da stave tačku na svoju emotivnu vezu, a kako navodi tabloid “Scandal!” , nije bilo grubih reči niti sukoba, već su se pevačica i glumac mirno razišli

Milica Todorović i Petar Strugar, više nisu zajedno!

Nakon četiri meseca prelepe ljubavi, poznati par je odlučio da dalje ne može zajedno.

Iako su najavljivali i svadbu i decu, Milica i Petar su, ipak, shvatili da nisu jedno za drugo.

Kako navodi tabloid “Scandal!”, Petar nije izdržao medijski pritisak, pa je došlo do prekida veze.

– Strugar je priznao Milici da ne može da izdrži toliki medijski pritisak, te da se njemu ne sviđa što se svakodnevno oni kao par provlače kroz medije. Posle tog razgovora oni su se razišli i zaista nije bilo ružnih reči ni s jedne strane. On je otvorio konjički klub i sada se uglavnom tamo nalazi. A da ne bi bila sama u Beogradu tokom pandemije, Milica je otišla kod roditelja u Kruševac. Kako Miličini i Petrovi prijatelji tvrde, možda ovo i nije konačan raskid. Budući da je Petar bio nezadovoljan zbog prašine koja se digla oko njihove veze, a i ona se nakon dužeg vremena vratila u javnost posle medijske izolacije. Zbog svega toga i nekih drugih stvari njihova veza nije izdržala, pa su raskinuli – kaže izvor za ovaj tabloid.

Iako je Petar imao problem sa njihovim prečestim pojavljivanjem u medijima, Milica je bila ta koja je raskinula.

– Milica je nakon četiri meseca prekinula vezu sa glumcem Petrom Strugarom. Iako se pisalo da su zajedno otišli u njen rodni Kruševac, kako Scandal! saznaje pevačica je sama otišla kod svojih, dok se Petar iselio iz njihovog zajedničkog stana – navodi izvor.

Milica i Petar raskinuli – Ništa nije slutilo na kraj

Pre samo nekoliko dana Milica se pohvalila lepim vestima, i izgledalo je da u njihovoj vezi nema nikakvih problema.

Naime, Milica i Petar osvanli su na naslovnici “VL magazina”, jednog od najpoznatijih afričkih časopisa.

Ovu lepu vest je Milica objavila na svom Instagram profilu, a na ovom uspehu čestitale su joj mnoge koleginice, među kojima su Tijana Dapčević i Kaliopi.

Podsetimo, Milica i Petar su se upoznali za vreme snimanja njenog spota. A kako je pevačica izjavila, konj ih je spojio. Glumac je na set došao sa svojim konjem i pružio joj je ruku kako bi se upoznali i tada su sevnule varnice. Posle toga prvi put su se zajedno pojavili u emisiji “Amidži šou” i nakon toga su se povukli u ilegalu.

– Petar me je osvojio neposrednošću i duhovitošću. Po tom pitanju smo veoma slični, oboje volimo da se šalimo i širimo pozitivnu energiju. Sa njim se stalno smejem, to mi mnogo prija. Sviđa mi se i što je kulturan i fin. Volim kada me pogleda svojim zelenim očima, a i zgodan je, da se ne lažemo – rekla je šarmantna pevačica u ekskluzivnom intervjuu za “Hello!”.