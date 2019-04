Arijana Grande se bori s depresijom: Holivudski glumac podržao pevačicu u najtežim danima

Pevačica Arijana Grande otvoreno je pre nekoliko dana na društvenim mrežama govorila o tome kako se bori sa depresijom, a holivudski glumac Džim Keri odlučio je da joj da podršku. Glumac je napisao da se divi pevačici što je odlučila javno da govori o svom psihičkom problemu.



-Pročitao sam tvoju divnu ispovest i hvala što si me pomenula i podržala sve ono što sam o depresiji govorio. Brilijantan učitelj i prijatelj Džef Foster govorio je o depresiji kao o konceptu ‘dubokog odmora’. Divim se tvojoj otvorenosti. Želim ti sve najbolje i balagosloven sam što imam ovakvog obožavaoca, napisao je Keri,a prenosi B92.

Pevačica je odmah zahvalila glumcu na ovoj podršci te je napisala.

-Hvala ti na divnim rečima. Mislim da ni ne znaš koliko mi značiš. Ti si takva inspiracija za mene, napisala je Arijana.

thank u so much for your kindness. 🖤 i don’t think u understand how much i adore u or what u mean to me. thank u for taking the time to share this w me. you are such an inspiration. i can’t wait to tattoo this tweet to my forehead. sending you lots of love & all things happy. 🌫 https://t.co/bsCCdCx39D

— Ariana Grande (@ArianaGrande) April 22, 2019