Anja Mit: Raditi ono što voliš je ključ uživanja

Mlada glumica Anja Mit, koja je stekla veliku popularnost ulogom Tare u seriji “Istine i laži”, poštuje pravila bezbednosti tokom vanrednog stanja i vreme provodi u svom stanu. Kako bi joj dan bio što ispunjeniji, ova 27-godišnjica glumica svakodnevno smišlja nove aktivnosti, pa je tako pokazala i svoj pevački talenat, koji je oduševio njene obožavaoce na društvenim mrežama.



Anja je jednom prilikom već istakla kako joj nikada niko nije sređivao kuću, te da uvek sama sprema, usisava i kuva ručak, pa joj to nije palo teško ni tokom izolacije.



Pošto su sve predstave i snimanja stavljeni na čekanje tokom vanrednog stanja, Anji najviše nedostaje gluma, ali ona pozitvno razmišlja i vreme koje prvodi u svom domu koristi kako bi sabrala utiske i razmišljala o novim idejama.

– Jel ‘ ste se uželeli posla? Ja moj posao ne doživljavam kao posao već kao uživanje od kojeg zarađujem. Kao dete sam znala da neću raditi nešto sto mi se ne sviđa iako će mi to doneti novac. Kako možete da budete zadovoljni u materijalnom, ako ste u temelju nezadovoljni? “Radila ” sam nekada 18 sati dnevno i jedva čekala sutra. To je ključ koji otvara vrata uživanja..Uživajte i birajte da radite ono što volite! Ovo vreme koristim da sumiram utiske, da razmšljam o novim idejama, da se radujem stvarima koje me čekaju, ali i da se radujem svemu onome sto me nije sačekalo. Sve prolazi i dolazi ono sto je najbolje za nas – napisala je Anja uz fotografiju na kojoj nosi zaštitnu masku.

Iako voli svoj posao u razgovoru za magazin Hello! je svojevremeno otkrila da joj karijera nije na prvom mestu

– Meni karijera nije na prvom mestu. Rasla sam u umetničkoj porodici i nikada nisam osetila surovu stranu ovog posla, jer je mama stalno bila uz mene, vodila me na svaku probu i predstavu. Zato mislim da, ako se žena dobro organizuje, posao ne mora da bude zapostavljen zbog porodice. Rekla sam da ću raditi do devetog meseca trudnoće i da se posle mesec i po dana vraćam na snimanje sa bebom u naručju – rekla je ispričala kakvog muškarca vidi uz sebe.



– Moja tetka iz Kotora jednom je rekla: “Anja, onaj ko bude želio da bude sa tobom, moraće da zaboravi na sebe”. Šalu na stranu, uz sebe vidim nekoga ko nosi istu energiju. Lepota je prolazna i individualna. Ženu osvojite kada je nasmejete i kada je zaštitite. Sve drugo nije toliko važno.–