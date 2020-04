Anita Mančić: Ljudi će sada shvatiti koliko nam je malo potrebno za život

Anita Mančić o izolaciji, prirodi i suštini života

Sa samo 47 godina glumica Anita Mančić, dobila je nagradu za životno delo “Velika Žanka”. Tako je glumica rano u svom stvaralaštvu postala “ogromna” za domaću kinematografiju i pozorišne daske.

Njena glumačka ostvarenja na daskama koje život znače, tvrde znalci, mogu ući u antologiju umetničkog stvaralaštva pozorišta na ovim prostorima.

Naša slavna glumica našla se i među sjajnom glumačkom ekipom u seriji “Južni vetar”, Miloša Avramovića, a nakom emitovanja sinoćnje epizode, publika je ostala u šoku.

Pročitajte i: Anita Mančić – Odustala sam od usvajanja jer nisam imala srca da biram dete

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Fos Media (@fosmedia_me) дана 26. Авг 2017. у 2:22 PDT

Naime, Anita tumači suprugu jednog od članova mafijaške grupe – Cara, Njen lik tragično je nastradao u eksploziji automobila, koja bila namenjena upravo njenom suprugu.

U intervjuu za “Novosti”, Anita otkriva kako se pronašla u ovoj ulozi.

– To je jedna slatka simpatična uloga, to je jedan odnos koji se meni dopao, nekako je normalan, ljudski. To je zapravo jedna porodična žena sa puno razumevanja. A njen muž ima istoriju, prošlost, još uvek se bavi poslovima koji su, nažalost, postali normalni. Ona nema apsolutno nikakve veze sa kriminalnim miljeom, osim činjenice da je udata za čoveka. Nije ona blesava da ne zna o čemu se tu radi, ona je sa svojim suprugom sto godina i oni su opstali i održali porodicu zahvaljujući njihovim kvalitetima. To nije lažni brak. I to je ono što se meni veoma dopalo. To je zapravo porodica – u pravom smislu te reči, a ona se čuva i održava – iskrena je glumica.

Anita Mančić izolaciju provodi u prirodi

Tokom vanrednog stanja naša glumačka diva, mir i utočište našla je u prirodi.

– Na moju sreću, dobila sam mogućnost da budem u prirodi, na planini. Oko mene uopšte nema ljudi. Nemam koga da zarazim, niti mene može iko da zarazi. To je najpametniji mogući karantin koji sam smislila. Imam dvorište, i po njemu se slobodno krećem. Ponela sam svoje kućne hobije, knjige, ali toliko me privlači priroda da još uvek nisam sela da se njima bavim – kaže Anita za “Novosti”.

Glumica ne krije da joj ovakva vrsta izoalcije na neki način prija i da je donela mnogo dobrobiti za čovečanstvo.

Pročitajte i: Anita Mančić – Žao mi je što nemam dete, ali još uvek ne odustajem

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели glumacke legende (@nebeska_dela) дана 30. Сеп 2019. у 8:47 PDT

– Za ovu vrstu izolacije potrebna je posebna vrsta koncentracije. Želim da poručim svim ljudima da ne gledaju toliko televiziju, da nađu vremena da se malo preispituju, šta su dobro u prošloj godini uradili, i šta je ono što bi trebalo kod sebe da promene. Često nemamo vremena da razmišljamo o sebi kroz introspekciju. To je dobar način da čovek napreduje i u poslu i kao ličnost. Mi nikada nismo živeli normalno, živeli smo zatvoreno u svojim firmama. Ono što je mene u svom ovom haosu obradovalo, to je da se naša planeta “čisti”, u odsustvu saobraćaja, gledam delfine koji su se pojavili u Trstu, ribice u kanalima Venecije – kaže Anita i dodaje:

– Ova planeta je zaslužila da stanemo malo. Da usporimo, ako nam dozvole ovi koji se bogate nenormalno, da se odreknu kojeg biliona evra. Ova socijalna distanca je vrlo prijatna i pristojna udaljenost na kojoj treba da budemo i kada ne bude ovih ograničenja. Ljudi će sada shvatiti koliko nam je malo potrebno za život. Da li je život i nešto mimo interneta i trke za novcem. Shvatiće da jeste. Shvatićemo s kim možemo da se družimo, i sa kim možemo da ćutimo.