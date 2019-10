Anđelka Prpić otkrila zbog čega strahuje da rodi devojčicu

Jedna od naših najpopularnijih glumica Anđelka Prpić, koja ima sedmogodišnjeg sina Jakšu, ne skriva da bi volela ponovo da se ostvari u ulozi majke, ali i otkriva od čega strahuje.

– Definitvno je roditeljstvo jedna od stvari za koju uvek misliš da ne znaš, pa na kraju nekako isplivaš. To je nešto zbog čega se pitam često: “Da li sam mogla bolje?”. Jakša je gledao iza zavese u nekim navratima, kada sam bila na turnejama, a onda on bude sa suprugom pozadi. Nekoliko puta je čak i učestvovao, baš mislim da smo bili u Mostaru. Kada ja ulazim i izlazim sa scene, Jakša mi iza zavese govori: “Super si mamice, super!”, tako da je on na taj način učestvovao, sa usihićenjem je govorila o sinu, pa istakla da priželjkuje i drugo dete.

– Naravno da bih volela da ponovo postanem majka. Skoro sam komentarisala da ne bih volela da bude žensko, jer će mi vratiti sve što sam ja radila svojoj majci – rekla je Anđelka u emisiji “Premijera”