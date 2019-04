Anastasija Ražnatović: Sa Veljkom se često takmičim, a on se iznervira kad gubi

Anastasija Ražnatović podelila je sa svima kako njena porodica proslavlja najradosniji, hrišćanski praznik, a pritom otkrila detalje nepoznate javnosti.

Pevačica je sa svojom porodicom živela i na Kipru, a za praznike su brat Veljko i ona jedva čekali da dođu u Beograd.

-Mi smo bili dosta mladi kada smo se preselili na Kipar, nova sredina, novi život, sve ispočetka. Nedostajala nam je porodica, prijatelji, društvo. Drugačiji je mentalitet tamo i tada mi je to bilo drama, ali sada mi je drago, jer sam dosta naučila, upoznala nove ljude. Želela sam da se vratim jer su mi nedostajale drugarice i drugovi, porodica, život koji sam imala u Beogradu. I jedva sam čekala da se vratim, pao mi je kamen sa srca kada sam se vratila, iskrena je ćerka Cece Ražnatović.



Ona je otkrila da je zadovoljna i srećna svojim ljubavnim životom, a nije mogla da se ne osvrne na natpise o svadbi njenog brata Veljka sa Bogdanom Rodić.

-Pompa je dignuta, ne postoji datum kada će on da se oženi niti priča o tome u kući. Oni su se verili, uživaju u vezi, idili, ljubavi. Kada budu odlučili sigurno neće prvo reći novinama, već će to zadržati za sebe. Sigurno neće biti još svadbe, kaže Anastasija.



Cecina naslednica kaže kako dosta dosta vremena provodi sa emotivnim partnerom, drugaricama i često nije u kući, ali se nije odselila iz porodičnog doma.

-Za ovaj praznik ćemo biti svi zajedno. Ja i Veljko gajimo veliki takmičarski duh kada su neke igre u pitanju, a on se više iznervira od mene. On valjda toliko želi da me pobedi u tom kuckanju jajima da mu to i uspe- rekla je Anastasija u emisiji “Ekskluzivno”.