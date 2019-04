Anastasija Ražnatović: Normalna devojka ni ne primećuje nepristojne ponude

Zbog toga što je ćerka poznate pevačice Cece Ražnatović, Anastasija je odrasla pod lupom javnosti koja je budno pratila svaki njen korak. Od kako je rešila da se i sama oproba u muzičkim vodama i pošto su njena dva singla “Savršen par” i “Rane” za kratko vreme postigla ogroman uspeh, mlada pevačica je još interesantnija fanovima koji joj prilaze na svakom koraku. Ipak, ona se trudi da izađe u susret svima koji požele fotografiju sa njom ili joj zatraže autogram.

-Izlazim u susret svima koji mi priđu na ulici, to je lepo i profesionalno. Nisam vežbala autogram, ali ga dajem od srca. Drago mi je što su ljudi srećni kada me upoznaju i slikaju se sa mnom. Na društvenim mrežama, svakoj devojci koja lepo izgleda stižu nepristojne ponude. Normalna devojka to ni ne pogleda. Ima simpatičnih stvari, kada je neko duhovit, evo, dobila sam dosta ponuda da budem pratilja na maturi, rekla je za Kurir i otkrila u kojim je to stvarima savetuje majka.

-Stalno me savetuje – nemoj da se grbaviš, ispravi se, nemoj da kasniš, budi uvek tačna. Opusti se, smej se, eto, uvek mi to govori jer sam u grču kada sam pred kamerama i znam da će to svi gledati, onda se malo ukočim – bila je iskrena Anastasija.